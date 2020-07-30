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حالة الطقس المتوقعة في المشاعر المقدسة

Time منذ 32 دقيقة
Views 1313
حالة الطقس المتوقعة في المشاعر المقدسة

عرفات (صدى):
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن حالة الطقس المتوقعة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

وأوضحت الهيئة عن استمرار فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على العاصمة المقدسة ومشاعر منى ومزدلفة وعرفات، يصحبها نشاط في رياح جنوبية غربية إلى جنوبية، تتراوح سرعتها ما بين 15 إلى 40 كلم/ ساعة قد تصل إلى 50 كلم / ساعة بسبب التيارات الهابطة المصاحبة للسحب الرعدية.

وأشارت الهيئة إلى أن درجة الحرارة العظمى والصغرى من 38 إلى 28 درجة مئوية، وتتراوح معدلات الرطوبة بين 40 إلى 75% ، مع فرصة لهطول أمطار رعدية على أرجاء العاصمة المقدسة، مبينة أن الحالة المناخية تستمر حتى الساعة السادسة صباحاً.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الله اكبر .. .. تشرفت بأني صعدت الجبل وشاهدت الغار .. في حج عام 1399 هجريه .. .. اللهم صل وسلم على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه اجمعين ..
ابو محمد 😎 ✍️
اللهم آمين .. .. جزاك اتلله خير اخوي على هذا الدعاء الطيب ..
الوفا طبعي
ماهي غريبه عليه ابو خالد الله يرحم زايد ويغمد روحه الجنه
أبو عبد الرحمن ✍️
اللهم ألف بين قلوب المسلمين في هذا اليوم العظيم يوم عرفه الذي ينزل رب العالمين ويباهي بأهل موقف عرفات اللهم يارب العالمين أشركنا فيما دعوا وأبتهلوا إليك 🤲
abdul
اللهم زد بيتك تعظيما وتشريفا ومهابة وبرا ، وزد من زاره ممن حج او اعتمر تعظيما وتشريفا ومهابة . اللهم ارزقنا زيارة بيتك الحرام قبل الممات. وما ذالك علي الله بعزيز .

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