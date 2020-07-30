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نصائح لتجنب الخمول بعد الإفطار يوم عرفة

Time منذ ساعة
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نصائح لتجنب الخمول بعد الإفطار يوم عرفة

الرياض (صدى):
كشفت استشارية الباطنة الدكتورة مشاعل حمد، أسباب الخمول بعد الإفطار تزامنًا مع صيام يوم عرفة.

وأرجعت مشاعل شعور الخمول، إلى العادات الغذائية الخاطئة، مثل الإكثار من السكريات، وهو ما يتسبب في الشعور بالتعب بعد تناول الإفطار.

وأوضحت أن عدم حصول الجسم على المعادن والفيتامينات اللازمة له، يسبب الشعور بالتعب والإرهاق.

وأشارت إلى أن قلة حصول الجسم على السوائل الكافية أثناء فترة الصيام ومع الحرارة المرتفعة تنعكس على قلة نشاط الجسم بعد تناول الإفطار، كما أن حدوث اضطراب الدورة الدموية بسبب تدفق الدماء نحو الجهاز الهضمي ويسبب الشعور بالإرهاق.

ونصحت، بتناول وجبة الإفطار على مرحلتين الأولى بعد المغرب مباشرة، والثانية بعد ثلاث ساعات، شرب كميات وفيرة من المياه من بعد الإفطار.

كما نصحت بتناول الأطعمة غير الدسمة، مع الحرص على تناول الخضروات والفواكه لاحتوائهم على نسبة كبيرة من المياه التي يحتاجها الجسم.

وحذرت من تناول القهوة والشاي بعد وجبة الفطور فورًا، ناصحة بترك ساعة على الأقل لذلك.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الله اكبر .. .. تشرفت بأني صعدت الجبل وشاهدت الغار .. في حج عام 1399 هجريه .. .. اللهم صل وسلم على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه اجمعين ..
ابو محمد 😎 ✍️
اللهم آمين .. .. جزاك اتلله خير اخوي على هذا الدعاء الطيب ..
الوفا طبعي
ماهي غريبه عليه ابو خالد الله يرحم زايد ويغمد روحه الجنه
أبو عبد الرحمن ✍️
اللهم ألف بين قلوب المسلمين في هذا اليوم العظيم يوم عرفه الذي ينزل رب العالمين ويباهي بأهل موقف عرفات اللهم يارب العالمين أشركنا فيما دعوا وأبتهلوا إليك 🤲
abdul
اللهم زد بيتك تعظيما وتشريفا ومهابة وبرا ، وزد من زاره ممن حج او اعتمر تعظيما وتشريفا ومهابة . اللهم ارزقنا زيارة بيتك الحرام قبل الممات. وما ذالك علي الله بعزيز .

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