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مفتي المملكة: " خدمة الحجاج ديدن قادة بلادنا "

Time منذ ساعتين
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مفتي المملكة: " خدمة الحجاج ديدن قادة بلادنا "

الرياض (صدى):
أكد مفتي عام المملكة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، أن خدمة الحجاج والسهر على راحتهم هو " ديدن قادة بلادنا " وفقهم الله، وهي فرصة سانحة لباغي الخير، ولمن يريد مضاعفة الحسنات، ورفع الدرجات.

وأشاد المفتي بما تبذله القطاعات الحكومية والخاصة من جهود من أجل خدمة حجاج بيت الله الحرام هذا العام في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها الحج بسبب جائحة كورونا.

ودعا سماحة مفتي عام المملكة الله عز وجل أن يحفظ لهذه البلاد أمنها وقيادتها، وأن يتقبلّ من حجاج بيت الله الحرام عبادتهم وحجهم وسعيهم ويغفر ذنبهم، ويجعل ما يُقدم للحجاج من تسهيلات وخدمات في ميزان حسنات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الله اكبر .. .. تشرفت بأني صعدت الجبل وشاهدت الغار .. في حج عام 1399 هجريه .. .. اللهم صل وسلم على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه اجمعين ..
ابو محمد 😎 ✍️
اللهم آمين .. .. جزاك اتلله خير اخوي على هذا الدعاء الطيب ..
الوفا طبعي
ماهي غريبه عليه ابو خالد الله يرحم زايد ويغمد روحه الجنه
أبو عبد الرحمن ✍️
اللهم ألف بين قلوب المسلمين في هذا اليوم العظيم يوم عرفه الذي ينزل رب العالمين ويباهي بأهل موقف عرفات اللهم يارب العالمين أشركنا فيما دعوا وأبتهلوا إليك 🤲
abdul
اللهم زد بيتك تعظيما وتشريفا ومهابة وبرا ، وزد من زاره ممن حج او اعتمر تعظيما وتشريفا ومهابة . اللهم ارزقنا زيارة بيتك الحرام قبل الممات. وما ذالك علي الله بعزيز .

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