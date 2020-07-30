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داعية موريتاني يُفتي حسب توجه الريال القطري

Time منذ 3 دقائق
Views 1156
داعية موريتاني يُفتي حسب توجه الريال القطري

ماجد القزيز (صدى):
على ما يبدو أن الداعية الموريتاني محمد الحسن الددو، إصدار فتواه وآراءه حسب ما تمليه عليه سياسة " الحمدين " حاله حال جميع المرتزقة.

ورصد نشطاء تناقض الددو لنفسه خلال أشهر قليلة، حيث غرد في مارس الماضي، بقوله إن " المساجد تنتقص جماعتها خوفًا من الضرر عند الانتشار السريع للوباء ".

وفي يوليو الجاري، تجده يقول العكس تمامًا في تصريحاته لقناة الفتنة " الجزيرة " معلقًا على قرار المملكة باقتصار الحج هذا العام على المواطنين والمقيمين داخل المملكة فقط، بما يتماشى مع الإجراءات الاحترازية.

وعُرف الددو بآراءه الهجومية ضد المملكة، فطالما استعانت به " الجزيرة " القطرية للتصريح بما تمليه عليه سياسة التحريض والفتنة والأكاذيب، بما يخدم أجندة النظام القطري.

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أحدث التعليقات

abdul
هل هذا يعني ان الطفلين/ الطفلتين وُلِدَا/ ولِدَتا قبل عقد النكاح وقبل بلوغها ١٨ سنة ؟ حسبي الله علي الجميع. مكافأة المغتصِب بزواج، ومن ثَمّ تبْرئت الجاني بأمر من محكمة .
القرشي
شكرآ صدى على نشرك لهذا الفلم الوثائقي الرائع والشكر موصول طبعآ لدارة الملك عبد العزيز لحفظها لمثل هذه الافلام الوثائقية عن تاريخ بلادنا ومراحل تطوره ليكون لنا وللأجيال القادمة مرجعآ هامآ نفتخر به وتفتخر به على مر العصور .
الوفا طبعي
ما شاء الله تبارك الله الله يجعلها امطار خير وبركه ويرحم الحجاج من حرارة الجو
. راعــي الـددســـن .
أكـــيد دراســــه في محـو الأمـــيه . 😂😂.
. راعــي الـددســـن .
ما أردى مـن الــشرقـه إلا البـــرقه .

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