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ضبط 936 مخالفاً لتعليمات الدخول للمشاعر المقدسة

Time منذ 3 ساعات
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ضبط 936 مخالفاً لتعليمات الدخول للمشاعر المقدسة

مكة المكرمة (صدى):
صرح المتحدث الرسمي لقيادة قوات أمن الحج، بأنه إشارة للأمر الملكي القاضي بالموافقة على الأحكام والعقوبات الخاصة بمخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا المستجد ، وما سبق إعلانه عن التعليمات الخاصة بضمان الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة الجائحة المتعلقة بموسم حج هذا العام 1441هـ ، وماتقرر من إقامة الحج بأعداد محدودة تحقيقا لمقاصد الشريعة الإسلامية في حماية النفس البشرية وتطبيق التعليمات بحق كل من يخالف تعليمات منع الدخول إلى المسجد الحرام والمشاعر المقدسة بلا تصريح ؛ فقد تم حتى نهاية اليوم الثامن من ذي الحجة ضبط (936) مخالفاً لتعليمات الدخول للمشاعر المقدسة ، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

وأهاب المتحدث الرسمي بكافة المواطنين والمقيمين الالتزام بتعليمات الحج ، مؤكداً أن رجال الأمن يفرضون طوقاً أمنياً محكماً على المشاعر المقدسة لتنفيذ التعليمات وضبط المخالفين .

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أحدث التعليقات

ابو عمار
المفروض 3 شهور سجن مع الرجال في ابو زعبل لتقوم على خدمتهم في السجن
. راعــي الـددســـن .
يا سبــــــــــحان الله .
ابو عمار
اكيد ان الغراء مخلوط بمواد حارقه مما تسبب لها بالحروق في فروة الراس
. راعــي الـددســـن .
.😂😂😂😂😂😂😂😂😂.
ابو عمار
اوكي اذا ثبتت عليه تهمة الخيانه فالمفروض يقص عنقه

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