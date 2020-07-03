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بالفيديو..ردة فعل غاضبة من نجم أتلتيكو مدريد بعد استبداله

Time منذ 18 دقيقة
Views 1340
بالفيديو..ردة فعل غاضبة من نجم أتلتيكو مدريد بعد استبداله

وكالات (صدى):
وثقت الكاميرات ردة فعل غاضبة من البرتغالي جواو فيليكس، نجم أتلتيكو مدريد، وذلك بعد استبداله أمام ريال مايوركا، في الجولة الـ34 للدوري الإسباني.

وأطاح جواو بالكرة بشكل غاضب جدًا بسبب استبداله، والذي تم استبداله في 27 مباراة من أصل 34 لقاء هذا الموسم.

وحقق فريق أتلتيكو مدريد فوزا ثمينا على نظيره ريال مايوركا بثلاثية دون رد ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وبهذه النتيجة أمن أتلتيكو مدريد مركزه الثالث في ترتيب الدوري الإسباني برصيد 62 نقطة، فيما تجمد رصيد ريال مايوركا عند النقطة 29 في المركز 18.

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أحدث التعليقات

ابو عمار
اوكي في قريح
قوقاز
طلع فيك اشوية أخلاق
قوقاز
هههههههه
أبو كنان
يا أخت دانة: لا يجوز الافتراء عليهن بمثل تلك الألفاظ...فالعالم هو الله ..وحتى الآن لا يوجد تصريح رسمي حول الفيديو..وغدا لناظره قريب
ابو عمار
ما ينفع مع هذه الفئه من الناس الا سحب السياره ثم بيعها في المزاد وبهذه الطريقه سيتوقف كل مراهق عن التفحيط واما موضوع السجن ودفع الغرامه لن يفيد ولن ينجح في ايقاف هذه العاده السيئه

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