بالفيديو..ردة فعل غاضبة من نجم أتلتيكو مدريد بعد استبداله

وكالات (صدى):
وثقت الكاميرات ردة فعل غاضبة من البرتغالي جواو فيليكس، نجم أتلتيكو مدريد، وذلك بعد استبداله أمام ريال مايوركا، في الجولة الـ34 للدوري الإسباني.
وأطاح جواو بالكرة بشكل غاضب جدًا بسبب استبداله، والذي تم استبداله في 27 مباراة من أصل 34 لقاء هذا الموسم.
وحقق فريق أتلتيكو مدريد فوزا ثمينا على نظيره ريال مايوركا بثلاثية دون رد ضمن منافسات الدوري الإسباني.
وبهذه النتيجة أمن أتلتيكو مدريد مركزه الثالث في ترتيب الدوري الإسباني برصيد 62 نقطة، فيما تجمد رصيد ريال مايوركا عند النقطة 29 في المركز 18.