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كواليس التقاط صورة طفل أمريكي بالزي السعوي في جدة بملامح تائهة عام 1960

Time منذ 10 دقائق
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كواليس التقاط صورة طفل أمريكي بالزي السعوي في جدة بملامح تائهة عام 1960

جدة (صدى):
انتشرت صورة لطفل صغير في جدة التقطت عام 1960 ميلاديا وهو يرتدي الزي السعودي ويحتضن العلم الأمريكي.

وتعود كواليس الصورة إلى شهر مارس من عام 1960م، حيث هبطت طائرة (اليخت الطائر) تعود لثري أميركي في منطقة رأس الشيخ حميد بمنطقة تبوك شمال المملكة ضمن رحلة سياحية كان يقوم بها حول العالم برفقة أسرته، قد تكون هبطت بسبب عطل في المحرك.، أو ربما لقضاء بعض الوقت في تلك المنطقة الجميلة.

وزعم حساب "ذاكرة الماضي الجميل"، إن الطائرة برمائية واسمها كاتالينا، وهي إحدى طائرات سلاح المهندسين في الجيش الأميركي، وبعد تقاعدها عن الخدمة اشتراها رجل الأعمال الأميركي توماس كيندال، الذي قام بتحويلها إلى يخت فاخر، وقام برحلة سياحية في جميع أنحاء العالم مع زوجته وأولاده، وكان برفقتهم مصور لتغطية الرحلة.

وأضاف الحساب: "هبطت الطائرة “كاتالينا” في مضيق تيرانا، واتجهت نحو شاطئ رأس الشيخ حميد لقضاء الليل هناك، وعندما حل النهار قام عناصر من الهجانة “رجال أمن” بالاقتراب من الطائرة لمعرفة سبب تواجدهم هنا، لاسيما أن المنطقة كانت تعيش حينها أجواء الحرب العربية الإسرائيلية".

وتابع : "وعندما لاحظت عائلة كيندال عناصر الهجانة هرعوا هاربين نحو الطائرة، فبدأ الهجانة بإطلاق النار على الطائرة ظنًا منهم أنها طائرة معادية، تعطلت الطائرة أثناء محاولة الإقلاع بها، وتم احتجاز عائلة كيندال، لكن بعدما تبين أنهم ليسوا إسرائيليين وأنهم أميريكيون، تم تسليمهم للسفير الأميركي بجدة الذي رتب لهم أمور عودتهم إلى أميركا".

واختتم: "فيما ظلت طائرتهم رابضة في موقعها حتى هذا اليوم، وأصبحت موقع جذب للسيّاح الزائرين لمنطقة تبوك، وهو ما حدا هيئة السياحة والآثار لاعتماد شاطئ الطائرة البرمائية كأحد المسارات السياحية المعتمدة للزوار".

ولفتت إلى أن الصبي ارتدى الزي السعودي فوق ملابسه بسبب برودة الجو.

 

Time واتساب

أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
طــــــــــــــــــــيب .
زائر
قردوغان بانت جرائمهم ضد سوريا الاكراد وغيرهم وفي العراق ----------اباده الارمن دليل علي خبثهم وفقر وتاخر الدول العربيه في عهد حكمهم ا العثماني
. راعــي الـددســـن .
اوكـــــــــيه .👍👍.
. راعــي الـددســـن .
عساهم بصوت الرعد والزمهرير إللي ياخذهم عن بكرة أبيهم . أغــذر ناس فـــي العــالــــــــــم .
. راعــي الـددســـن .
لِأن عرقهم خايس بسبب أكلهم لحوم الخنازير .🐖.

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