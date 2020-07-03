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بوتين يسخر من السفارة الأمريكية والعاملين بها بعد رفع علم المثليين عليها

Time منذ ساعة
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بوتين يسخر من السفارة الأمريكية والعاملين بها بعد رفع علم المثليين عليها

موسكو (صدى):
سخر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، من السفارة الأمريكية في موسكو؛ بسبب رفع علم قوس قزح للاحتفاء بحقوق المثليين، ملمحا إلى أنه يعكس التوجه الجنسي للموظفين فيها.

وجاءت تعليقات بوتين بعد تصويت على إصلاحات دستورية على مستوى البلاد تضمنت تعديلا ينص على تعريف الزواج بشكل محدد على أنه اتحاد بين رجل وامرأة.

وقال بوتين: إن خطوة السفارة الأمريكية المتمثلة في رفع علم المثليين :"تنم عن شيء ما يتعلق بالأشخاص الذين يعملون هناك".

وأضاف بوتين، الذي يسعى لإبعاد روسيا عن قيم الليبرالية الغربية وتعميق الارتباط بالكنيسة الأرثوذكسية الروسية: ”ليست قضية كبيرة. لقد تحدثنا عن ذلك عدة مرات، وموقفنا منها واضح“.

وأضاف: ”نعم، لقد أصدرنا قانونا يحظر الدعاية للمثلية الجنسية بين القصر. ثم ماذا؟ دع الناس يكبروا ويصيروا بالغين ثم يقرروا مصائرهم“.

وذكر بوتين، خلال حملته لتغيير الدستور، أنه لن يسمح بهدم الصورة التقليدية المعروفة للأم والأب بما أسماه ”الوالد رقم 1″ و“الوالد رقم 2“.

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أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
طــــــــــــــــــــيب .
زائر
قردوغان بانت جرائمهم ضد سوريا الاكراد وغيرهم وفي العراق ----------اباده الارمن دليل علي خبثهم وفقر وتاخر الدول العربيه في عهد حكمهم ا العثماني
. راعــي الـددســـن .
اوكـــــــــيه .👍👍.
. راعــي الـددســـن .
عساهم بصوت الرعد والزمهرير إللي ياخذهم عن بكرة أبيهم . أغــذر ناس فـــي العــالــــــــــم .
. راعــي الـددســـن .
لِأن عرقهم خايس بسبب أكلهم لحوم الخنازير .🐖.

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