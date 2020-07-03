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هيا الشعيبي تكشف عن حبها لفيروس كورونا: ريحنا من ناس كتير

Time منذ يوم
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هيا الشعيبي تكشف عن حبها لفيروس كورونا: ريحنا من ناس كتير

خالد الظفيري (صدى):
قالت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي بأن أزمة كورونا ساعدتها كثيرا في اكتشاف المنافقين في حياتها.

وأعربت عن سعادتها بالأزمة لأنها أعطتها فرصة من أجل إعادة حساباتها والاعتماد على نفسها وأسرتها وبيتها قبل أي شيء آخر.

وأضافت عبر "سناب شات" : "كورونا ريحتنا من الناس اللي ليها وجهين اللي تيجي تقعد عندك وتشرب وتاكل من زادك في بيتك وبس تخرج من الباب تتكلم في ضهرك وتقول شفتيها قدمت إيه ولا الكيك ولا الحلو واخدة نصه حق عياله.. ويتنظروا على بيتك وعلى لبسك وأولادك من وراكي وانتوا من جروب واحد".

وأضافت: "كورونا ريحتنا من ناس وايد.. ريحتنا من اللي يجاملون.. أنا كنت كل اتنين وخميس أسوي لمة إن كان حق ربعي أو أهلي.. وما أدري مين طقاقي.. كورونا خليتهم ياخدوا بريك شوية ".

وأوضحت: "بالنسبة لي أنا ما كرهت كورونا بالعكس حبيتها.. شوفوا هي جرثومة هزت الكرة الأرضية فما بالكم لسانكم.. تري كورونا صريحة معانا وخلت الناس تظهر على حقيقتها وبعدتنا عن وايد ناس كانوا مصدر للطاقة السلبية في حياتنا.. ففي وايد ناس عرفتها علي حقيقتها في فترة كورونا".

واختتمت: "ورسالة للحريم اللي إحنا في ده امتحان إنتي ممكن كنتي مهملة بيتك وعيالك ونفسك عشان جمعة أخواتك لأو رفيقاتك.. فجأة كورونا جت قالت لك انتبهي حق بيتك وعيالك ونفسك".

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أحدث التعليقات

ابو عمار
يمكن عندها حب الاستطلاع واكتشاف الفرق بين البشر مثل ما يحصل في امريكا وغيرها اذا بلغت الفتاه 18 سنه فيجب ان تعمل علاقات وتكون صاحبة تجارب متعدده قبل وقت الزواج
ابو عمار
منظر جميل جدا
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
باقي فيه حيل ذا🤔
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
باالتوفيق

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