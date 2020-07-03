«آبل» تٌلغي استخدام جواز السفر ورخصة القيادة

واشنطن (صدى):
كشفت شركة آبل عن إمكانية استبدال جوازات السفر، وتراخيص القيادة، ومستندات التعريف الأخرى، بجهاز إلكتروني واحد.
ولفتت إلى أنه سيتم ذبك من خلال تخزين الإصدارات الرقمية من هذه المستندات عليه.
واقترحت " آبل" مؤخرًا خطتها لتخليص العالم من مفاتيح السيارة، وذلك خلال مؤتمرها العالمي الأخير للمطورين WWDC 2020، حيث أعلنت أبل عن بعض الميزات في نظام iOS 14.
وتسعى آبل إلى استبدال هاتفها الذكي بجوازات السفر، ورخص القيادة، والتصاريح، وبوجه عام أي أنواع من المستندات المادية.
وفي هذا الشأن، قدمت آبل سلسلة من طلبات براءات الاختراع تحمل عنوان ”تقديم مطالبات مؤكدة لهوية المستخدم“، والتي تصف طرق تخزين واستخدام الإصدارات الرقمية من وثائق الهوية.