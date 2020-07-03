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انتشال جثة شاب غرق في تجمع مياه صخري بجازان

Time منذ ساعتين
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انتشال جثة شاب غرق في تجمع مياه صخري بجازان

جازان (صدى):
تمكنت فرق الدفاع المدني بجازان، من انتشال جثة شاب غرق صباح اليوم الجمعة، أثناء سباحته مع أقرانه في تجمع مياه صخري.

ووقع الحادث في وادب لجب، وتم تسليم الجثة إلى جهة الاختصاص لاستكمال الإجراءات.

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أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
طــــــــــــــــــــيب .
زائر
قردوغان بانت جرائمهم ضد سوريا الاكراد وغيرهم وفي العراق ----------اباده الارمن دليل علي خبثهم وفقر وتاخر الدول العربيه في عهد حكمهم ا العثماني
. راعــي الـددســـن .
اوكـــــــــيه .👍👍.
. راعــي الـددســـن .
عساهم بصوت الرعد والزمهرير إللي ياخذهم عن بكرة أبيهم . أغــذر ناس فـــي العــالــــــــــم .
. راعــي الـددســـن .
لِأن عرقهم خايس بسبب أكلهم لحوم الخنازير .🐖.

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