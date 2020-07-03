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شقيقة أحمد زكي تخرج عن صمتها وتهدد محمد رمضان

Time منذ يوم
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شقيقة أحمد زكي تخرج عن صمتها وتهدد محمد رمضان

القاهرة (صدى):
فتحت شقيقة الفنان أحمد زكي إيمان، النار على الفنان محمد رمضان بعد تصريح جريء من جانبه بعد أن قال إنه ليس من حق عائلة أحمد زكي الاعتراض على المسلسل.

وردت إيمان عليه قائلة: "إزاي مش من حقنا الإطلاع أو الاعتراض على المسلسل، إحنا رافضين المسلسل وفي حال صمم محمد رمضان، سنلجأ للقضاء".

وقالت إنها ترفض هي والأسرة أي عملاحترامًا لوصية أحمد زكي لأنه لم يكن يرغب في ظهور عمل فني عن حياته، وهيثم أيضا قال في أحد البرامج إنه رافض لأي عمل عن والده.

وتابعت إيمان: "يجب على فريق العمل العودة لنا وأخذ رأينا لأننا عائلته، وعدم وجود أحمد وهيثم لا يعطيهم الحق بالتصرف، وأكرر لن يفعلوا شيئا رغماً عنا، وغير صحيح ما يتردد أننا نعترض لأمور مادية ولا نسعى لهذا الأمر على الإطلاق".

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أحدث التعليقات

ابو عمار
يمكن عندها حب الاستطلاع واكتشاف الفرق بين البشر مثل ما يحصل في امريكا وغيرها اذا بلغت الفتاه 18 سنه فيجب ان تعمل علاقات وتكون صاحبة تجارب متعدده قبل وقت الزواج
ابو عمار
منظر جميل جدا
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
باقي فيه حيل ذا🤔
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
باالتوفيق

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