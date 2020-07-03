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بالفيديو.. عمالة تقص الأشجار وتقوم بتقزيمها على طريق الملك فهد

Time منذ 44 دقيقة
Views 1672
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بالفيديو.. عمالة تقص الأشجار وتقوم بتقزيمها على طريق الملك فهد

عادل الحربي (صدى):
رصد مواطن، عمالة على طريق الملك فهد تقوم بقص الأشجار وتقزيمها، ما أدى إلى اختفاء ظلها.

واستنكر المواطن في مقطع فيديو، ما أقدمت عليه العمالة، مطالبًا بمحاسبتهم.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
دامهم مخطين يستاهلون ماجاهم ..
ابو محمد 😎
فوضجيه ...
. راعــي الـددســـن .
صدمت السياره وشالت عليه . هــروب سريع .😂😂.
ابو محمد 😎
طيب ..
ابو محمد 😎
طيب ..

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