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بالفيديو.. عمالة تقص الأشجار وتقوم بتقزيمها على طريق الملك فهد
منذ 44 دقيقة
1672
1
عادل الحربي (صدى):
رصد مواطن، عمالة على طريق الملك فهد تقوم بقص الأشجار وتقزيمها، ما أدى إلى اختفاء ظلها.
واستنكر المواطن في مقطع فيديو، ما أقدمت عليه العمالة، مطالبًا بمحاسبتهم.
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أحدث التعليقات
ابو محمد 😎
دامهم مخطين يستاهلون ماجاهم ..
ابو محمد 😎
فوضجيه ...
. راعــي الـددســـن .
صدمت السياره وشالت عليه . هــروب سريع .😂😂.
ابو محمد 😎
طيب ..
ابو محمد 😎
طيب ..
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