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طعن مطرب المهرجانات المصري حمو بيكا

Time منذ يوم
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طعن مطرب المهرجانات المصري حمو بيكا

القاهرة (صدى):
تعرَّض مطرب المهرجانات المصري حمو بيكا، إلى عدة طعنات في الجسد نُقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وكشفت تقارير مصرية، أن طعن حمو بيكا كان بواسطة سلاح أبيض "مطواة" خلال شجار بينه وبين جيرانه في الإسكندرية.

ونشبت المشاجرة، بسبب خلافات على اللعب بالطائرات الورقية والتي أدت إلى مشادت كلامية وتطورت بمشاجرة كبيرة بالأسلحة البيضاء، وفقًا لـ "الوفد" المصرية.

وباشرت الجهات الأمنية، الحادثة حيث كشفت التحريات أن السبب وراء المشاجرة خلافات على اللعب بالطائرات الورقية، وتم نقل المصاب إلى المستشفى وتحرر المحضر اللازم .

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أحدث التعليقات

ابو عمار
يمكن عندها حب الاستطلاع واكتشاف الفرق بين البشر مثل ما يحصل في امريكا وغيرها اذا بلغت الفتاه 18 سنه فيجب ان تعمل علاقات وتكون صاحبة تجارب متعدده قبل وقت الزواج
ابو عمار
منظر جميل جدا
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
باقي فيه حيل ذا🤔
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
باالتوفيق

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