طعن مطرب المهرجانات المصري حمو بيكا

القاهرة (صدى):
تعرَّض مطرب المهرجانات المصري حمو بيكا، إلى عدة طعنات في الجسد نُقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.
وكشفت تقارير مصرية، أن طعن حمو بيكا كان بواسطة سلاح أبيض "مطواة" خلال شجار بينه وبين جيرانه في الإسكندرية.
ونشبت المشاجرة، بسبب خلافات على اللعب بالطائرات الورقية والتي أدت إلى مشادت كلامية وتطورت بمشاجرة كبيرة بالأسلحة البيضاء، وفقًا لـ "الوفد" المصرية.
وباشرت الجهات الأمنية، الحادثة حيث كشفت التحريات أن السبب وراء المشاجرة خلافات على اللعب بالطائرات الورقية، وتم نقل المصاب إلى المستشفى وتحرر المحضر اللازم .