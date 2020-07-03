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أردوغان يحصل على الجباية من قطر لتمويل حروبه في سوريا وليبيا

Time منذ 24 دقيقة
Views 1534
أردوغان يحصل على الجباية من قطر لتمويل حروبه في سوريا وليبيا

وكالات (صدى):
سلط الإعلام الغربي الضوء على العلاقة التي تجمع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وقطر.

وقالت صحيفة ذا آراب ويكلي البريطانية: إن الرئيس التركي يعامل قطر على أنها ولاية عثمانية، ويحصل الجباية منها على هيئة ضرائب؛ لتمويل المطلوب للحروب التركية في سوريا وليبيا.

وأشارت إلى أن زيارة أردوغان إلى الدوحة الخميس الماضي كانت مهمة قصيرة لتحصيل الضرائب، مثلما كان أسلافه العثمانيون يفعلون في القرون السابقة.

ووصل أردوغان إلى الدوحة برفقة رفاقه المعتادين في مثل هذه المهام، وهم صهره ووزير المالية والخزانة بيرات البيرق، ووزير الدفاع خلوصي آكار ورئيس المخابرات هاكان فيدان.

وأضافت: يضغط الرئيس التركي على قطر لتمويل حملاته العسكرية في سوريا وليبيا، وذلك بعرض قوته العسكرية المزعومة، محاكيًا في ذلك فترة القرصنة العثمانية في البحر الأبيض المتوسط ​​تحت قيادة عروج بربروس وخير الدين بربروس.

وترى الصحيفة أن أردوغان يعرف كيف يستفيد بشكل كامل من عناد وعجرفة الطبقة الحاكمة في قطر بشكل لا يصدق،.

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أحدث التعليقات

عندما يغيب المساء
اهي الخفافيش تقول كان
ابو محمد 😎
جزاك الله خير ..
ماجد
حسبي الله ونعم الوكيل
ابو محمد 😎
سبحان الله ..
عندما يغيب المساء
طيب طيب

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