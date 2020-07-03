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إصابة وزير الخارجية الباكستاني بفيروس كورونا

Time منذ 3 ساعات
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إصابة وزير الخارجية الباكستاني بفيروس كورونا

وكالات (صدى):
أصيب وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قرشي، بفيروس كورونا المستجد، بعد أيام من اجتماعه مع المبعوث الأمريكي الخاص لأفغانستان زلماي خليل زاد في إسلام اباد.

وأعلن قرشي، اليوم الجمعة، عن إصابته بالفيروس، إذ قال على تويتر: "ظهر اليوم.. شعرت بحمى بسيطة فبادرت بعزل نفسي على الفور في المنزل".

و خالط قرشي، في الأيام الماضية، رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان في البرلمان وخلال اجتماع حكومي يوم الأربعاء، وعدد من المسؤولين الآخرين.

يذكر أن باكستان كانت قد سجلت 221896 حالة إصابة بفيروس كورونا و4451 حالة وفاة.

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أحدث التعليقات

زائر
قردوغان بانت جرائمهم ضد سوريا الاكراد وغيرهم وفي العراق ----------اباده الارمن دليل علي خبثهم وفقر وتاخر الدول العربيه في عهد حكمهم ا العثماني
. راعــي الـددســـن .
اوكـــــــــيه .👍👍.
. راعــي الـددســـن .
عساهم بصوت الرعد والزمهرير إللي ياخذهم عن بكرة أبيهم . أغــذر ناس فـــي العــالــــــــــم .
. راعــي الـددســـن .
لِأن عرقهم خايس بسبب أكلهم لحوم الخنازير .🐖.
ابن حزم
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم

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