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ترتيب الأندية الكبار في الدوري الإسباني

Time منذ 56 دقيقة
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ترتيب الأندية الكبار في الدوري الإسباني

وكالات (صدى):
تصدر نادي ريال مدريد الإسباني، جدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم، بعد فوزه أمس الخميس على خيتافي، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من الليجا.

واحتل الملكي المركز الأولى برصيد 74 نقطة، وبفارق أربع نقاط عن غريمه التقليدي نادي برشلونة صاحب المركز الثاني، إذ تعادل الأخير مع نادي أتلتيكو مدريد في المباراة التي أُقيمت على ملعب الكامب نو.

في حين جاء أتلتيكو مدريد في المركز الثالث لجدول الدوري برصيد 59 نقطة، وسيواجه اليوم الجمعة، فريق ريال مايوركا ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من الدوري الإسباني.

ويسعى إشبيلية صاحب المركز الرابع برصيد 57، للحفاظ على المركز أو التقدم نحو الثالث ليضمن مكانة في دوري أبطال أوروبا.

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أحدث التعليقات

عندما يغيب المساء
اهي الخفافيش تقول كان
ابو محمد 😎
جزاك الله خير ..
ماجد
حسبي الله ونعم الوكيل
ابو محمد 😎
سبحان الله ..
عندما يغيب المساء
طيب طيب

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