ترتيب الأندية الكبار في الدوري الإسباني

وكالات (صدى):
تصدر نادي ريال مدريد الإسباني، جدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم، بعد فوزه أمس الخميس على خيتافي، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من الليجا.
واحتل الملكي المركز الأولى برصيد 74 نقطة، وبفارق أربع نقاط عن غريمه التقليدي نادي برشلونة صاحب المركز الثاني، إذ تعادل الأخير مع نادي أتلتيكو مدريد في المباراة التي أُقيمت على ملعب الكامب نو.
في حين جاء أتلتيكو مدريد في المركز الثالث لجدول الدوري برصيد 59 نقطة، وسيواجه اليوم الجمعة، فريق ريال مايوركا ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من الدوري الإسباني.
ويسعى إشبيلية صاحب المركز الرابع برصيد 57، للحفاظ على المركز أو التقدم نحو الثالث ليضمن مكانة في دوري أبطال أوروبا.