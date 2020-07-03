تسجيل الدخول
تسجيل عضوية
الرئيسية
الاخبار المحلية
عربية ودولية
حوادث
منوعات
الوظائف
مال واعمال
اخبار رياضية
فيديوهات
الخبر في صورة
عالم المرأة
عالم السيارات
فن وثقافة
قلم حر
مقالات
اتصل بنا
اعلن لدينا
سياسة الخصوصية
نسخة
نسخة
تسجيل الدخول
تسجيل عضوية
اتصل بنا
اعلن لدينا
سياسة الخصوصية
الأعداد السابقة للصحيفة
الرئيسية
الاخبار المحلية
عربية ودولية
حوادث
منوعات
الوظائف
مال واعمال
اخبار رياضية
فيديوهات
المزيد
الخبر في صورة
عالم المرأة
عالم السيارات
فن وثقافة
قلم حر
مقالات
الرئيسية
الأخبار
حريق كبير في محطة وقود لمديرية مقبنة الخاضعة لسيطرة الحوثيين
منذ ساعة
1649
وكالات (صدى):
شهدت إحدى محطات الوقود بمديرية مقبنة غرب تعز الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الإيرانية، اندلاع حريقًا هائلًا اليوم الجمعة.
يأتي ذلك وسط أزمة مشتقات خانقة افتعلتها المليشيا الحوثية ورواج للسوق السوداء المتحكم به من قبلها.
واتساب
فيسبوك
تويتر
أحدث التعليقات
عندما يغيب المساء
اهي الخفافيش تقول كان
ابو محمد 😎
جزاك الله خير ..
ماجد
حسبي الله ونعم الوكيل
ابو محمد 😎
سبحان الله ..
عندما يغيب المساء
طيب طيب
أخر الأخبار
دولة تلجأ لـ«العرق» لإجبار مواطنيها على ارتداء الكمامات
منذ دقيقة
35
بالفيديو.. لحظات مفزعة لانهيار طيني مفاجئ جرف العشرات
منذ 20 دقيقة
1258
أردوغان يحصل على الجباية من قطر لتمويل حروبه في سوريا وليبيا
منذ 24 دقيقة
1528
بالفيديو.. سماع أصوات مرعبة في منطقة نائية
منذ 25 دقيقة
295
«النمر» يُحذر من علاج يُضعف الباءة ليلة الزواج
منذ 28 دقيقة
1458
إيران تنفذ أكبر عمليات صيد غير مشروع في العالم قبالة اليمن والصومال
منذ 32 دقيقة
1475
السماح بتصدير مياه الشرب المعبأة إلى خارج المملكة
منذ 35 دقيقة
1502
وزير الخارجية الليبي: تركيا ترسل السلاح لتأجيج الصراع
منذ 40 دقيقة
1388
اصطدام مركبة بحاجز خرساني في العاصمة المقدسة
منذ 47 دقيقة
1508
ترتيب الأندية الكبار في الدوري الإسباني
منذ 56 دقيقة
1506