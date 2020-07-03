حسم الجدل حول تأثير السجل التجاري على دعم ساند

الرياض (صدى):
جددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تأكيدها على أن من شروط صرف تعويض ساند ألا يكون للمستفيد دخل من عمل أو نشاط خاص.
وكان ذلك ردًّا على استفسار أحد المغردين قال فيه: «عندي سجل تجاري باسمي لمنشأة تخص أخي، وحصلت على تعويض 3 أشهر سابقة من استحقاق ساند لأ شغال بشركة.. هل يكون ذلك عائقًا عليه بالشروط الجديدة؟».
وأوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن دعم ساند للفترة القادمة سيشمل 70% من العاملين السعوديين في المنشآت الأكثر تضررًا، و50% كحد أقصى من العاملين السعوديين في المنشآت الأقل تضررًا، حسب ما تحدده اللجنة المعنية.