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حسم الجدل حول تأثير السجل التجاري على دعم ساند

Time منذ ساعة
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حسم الجدل حول تأثير السجل التجاري على دعم ساند

الرياض (صدى):
جددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تأكيدها على أن من شروط صرف تعويض ساند ألا يكون للمستفيد دخل من عمل أو نشاط خاص.

وكان ذلك ردًّا على استفسار أحد المغردين قال فيه: «عندي سجل تجاري باسمي لمنشأة تخص أخي، وحصلت على تعويض 3 أشهر سابقة من استحقاق ساند لأ شغال بشركة.. هل يكون ذلك عائقًا عليه بالشروط الجديدة؟».

وأوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن دعم ساند للفترة القادمة سيشمل 70% من العاملين السعوديين في المنشآت الأكثر تضررًا، و50% كحد أقصى من العاملين السعوديين في المنشآت الأقل تضررًا، حسب ما تحدده اللجنة المعنية.

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أحدث التعليقات

سؤال
اذا كان الابو متوفي وانا وحده كبيره بالسن عمري ٤٨ ومطلقه
فوزيه ....
انا الان جلسه في البيت بعد سنه عمل سنه ولم اجد للان وظيفه وحرمت من حقي في ساند بسب سجل فردي ليزايد داخله عن الف ريال في الشهر هل هذا من العدل
فوزيه
.... لزم من اعاده النظر في الشروط والاليه الي توضعه من قبل التامينات الاجتماعيه ... بذات لناس المحدودين الداخل والي عندهم اسره والتزامات ... انا من اشد المستين من ذلك ..
Ashwag Alanazi
الله يرحمها ويغفر لها ويربط على قلوب اهلها واحبابها ويعوض شبابها بالجنه
ابو عمار
هذه رغوه بيضاء لتطفية الحريق موجوده في محطات الوقود

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