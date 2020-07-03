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الجوع يدفع لبناني إلى الانتحار تاركًا رسالة "أنا مش كافر"

Time منذ ساعة
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الجوع يدفع لبناني إلى الانتحار تاركًا رسالة "أنا مش كافر"

بيروت (صدى):
أقدم مواطن لبناني، على الانتحار بإطلاق النار داخل فمه، إذ عثرت الأجهزة اللبنانية، اليوم الجمعة، على جثته في شارع الحمرا بالعاصمة بيروت.

وعثرت الجهات الأمنية، على ورقة معلقة على صدر الشاب، مكتوب عليها: " أنا مش كافر بس الجوع كافر "، فيما قال شهود عيان أنه صرخ "لبنان حر مستقل" قبل إطلاق النار.

وكشفت التحقيقات الأولية، عدم وجود أحكام عليه وأن سوء الوضع المعيشي وراء انتحاره، وفيما أشارت مواقع إخبارية إلى أن الجثة تعود لشاب، ذكرت مواقع أخرى أنها لمواطن مسن من مواليد 1959.

كما عثر على شاب آخر أقدم على شنق نفسه في منزله، اليوم الجمعة، بعد مروره بضائقة مالية.

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أحدث التعليقات

سؤال
اذا كان الابو متوفي وانا وحده كبيره بالسن عمري ٤٨ ومطلقه
فوزيه ....
انا الان جلسه في البيت بعد سنه عمل سنه ولم اجد للان وظيفه وحرمت من حقي في ساند بسب سجل فردي ليزايد داخله عن الف ريال في الشهر هل هذا من العدل
فوزيه
.... لزم من اعاده النظر في الشروط والاليه الي توضعه من قبل التامينات الاجتماعيه ... بذات لناس المحدودين الداخل والي عندهم اسره والتزامات ... انا من اشد المستين من ذلك ..
Ashwag Alanazi
الله يرحمها ويغفر لها ويربط على قلوب اهلها واحبابها ويعوض شبابها بالجنه
ابو عمار
هذه رغوه بيضاء لتطفية الحريق موجوده في محطات الوقود

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