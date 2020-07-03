الجوع يدفع لبناني إلى الانتحار تاركًا رسالة "أنا مش كافر"

بيروت (صدى):
أقدم مواطن لبناني، على الانتحار بإطلاق النار داخل فمه، إذ عثرت الأجهزة اللبنانية، اليوم الجمعة، على جثته في شارع الحمرا بالعاصمة بيروت.
وعثرت الجهات الأمنية، على ورقة معلقة على صدر الشاب، مكتوب عليها: " أنا مش كافر بس الجوع كافر "، فيما قال شهود عيان أنه صرخ "لبنان حر مستقل" قبل إطلاق النار.
وكشفت التحقيقات الأولية، عدم وجود أحكام عليه وأن سوء الوضع المعيشي وراء انتحاره، وفيما أشارت مواقع إخبارية إلى أن الجثة تعود لشاب، ذكرت مواقع أخرى أنها لمواطن مسن من مواليد 1959.
كما عثر على شاب آخر أقدم على شنق نفسه في منزله، اليوم الجمعة، بعد مروره بضائقة مالية.