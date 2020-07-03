تسجيل الدخول
تسجيل عضوية
الرئيسية
الاخبار المحلية
عربية ودولية
حوادث
منوعات
الوظائف
مال واعمال
اخبار رياضية
فيديوهات
الخبر في صورة
عالم المرأة
عالم السيارات
فن وثقافة
قلم حر
مقالات
اتصل بنا
اعلن لدينا
سياسة الخصوصية
نسخة
نسخة
تسجيل الدخول
تسجيل عضوية
اتصل بنا
اعلن لدينا
سياسة الخصوصية
الأعداد السابقة للصحيفة
الرئيسية
الاخبار المحلية
عربية ودولية
حوادث
منوعات
الوظائف
مال واعمال
اخبار رياضية
فيديوهات
المزيد
الخبر في صورة
عالم المرأة
عالم السيارات
فن وثقافة
قلم حر
مقالات
الرئيسية
الأخبار
رفحاء تسجل أعلى درجة حرارة اليوم الجمعة في المملكة
منذ 49 دقيقة
1529
1
الرياض (صدى):
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن أعلى درجات الحرارة المسجلة في المملكة اليوم الخميس.
وسجّلت رفحاء أعلى درجة وهي 47 مئوية، فيما سجلت الباحة أدنى درجة وهي 30 مئوية.
واتساب
فيسبوك
تويتر
أحدث التعليقات
سؤال
اذا كان الابو متوفي وانا وحده كبيره بالسن عمري ٤٨ ومطلقه
فوزيه ....
انا الان جلسه في البيت بعد سنه عمل سنه ولم اجد للان وظيفه وحرمت من حقي في ساند بسب سجل فردي ليزايد داخله عن الف ريال في الشهر هل هذا من العدل
فوزيه
.... لزم من اعاده النظر في الشروط والاليه الي توضعه من قبل التامينات الاجتماعيه ... بذات لناس المحدودين الداخل والي عندهم اسره والتزامات ... انا من اشد المستين من ذلك ..
Ashwag Alanazi
الله يرحمها ويغفر لها ويربط على قلوب اهلها واحبابها ويعوض شبابها بالجنه
ابو عمار
هذه رغوه بيضاء لتطفية الحريق موجوده في محطات الوقود
أخر الأخبار
تأجيل التسجيل والقبول في رياض الأطفال
منذ 3 دقائق
1092
بالفيديو ..خطوات تقديم بلاغات التهرب الزكوي والضريبي إلكترونيا
منذ 8 دقائق
1163
شاهد.. فتيات يلقن عدد من الشباب ضربًا مبرحًا بالرياض
منذ 11 دقيقة
1492
فضيحة جديدة تربط بيل كلينتون بسيدة تدير شبكات جنسية
منذ 16 دقيقة
1311
بروتوكول الأماكن الترفيهية المفتوحة .. عدم فتح مناطق ألعاب الأطفال ووضح حواجز حول المقاعد
منذ 23 دقيقة
1327
صورة نادرة للملك سعود بين أبنائه في صلاة الجمعة باليونان
منذ 29 دقيقة
1530
الصحة العالمية: لم تثبت فعالية أي لقاح لفيروس كورونا
منذ 38 دقيقة
1448
البايرن يضم ساني رسميًا
منذ 44 دقيقة
1351
رفحاء تسجل أعلى درجة حرارة اليوم الجمعة في المملكة
منذ 49 دقيقة
1529
طيار يروي قصة كفاحه للوصول إلى قمرة قيادة الطائرة (فيديو)
منذ 54 دقيقة
1581