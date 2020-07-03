وفاة الفنان المصري محمود جمعة

القاهرة (صدى):
انتقل الفنان والشاعر المصري محمود جمعة، إلى ذمة الله، اليوم الجمعة، إثر تعرُّضه إلى وعكة صحية منذ أسبوعين.
وكشف نقيب المهن التمثيلية في مصر، الدكتور أشرف زكي، عن وفاة الفنان الراحل، قائلًا: " ورحل صديق العمر الفنان والشاعر الكبير محمود جمعة “ .
وأُدخل محمود جمعة العناية المركزة منذ أسبوعين، على خلفية ثر إصابته بغيبوبة بسبب خلل في وظائف الكلى، كما أنه كان يعاني من مشاكل صحية منذ عام بسبب أخذ حقنة خطأ.
وكان آخر أعماله الدرامية مسلسل ”قوت القلوب“، كما شارك أيضًا، في مسلسل ”بحر“ مع الفنان ماجد المصري ودياب، وفيلم ”الفيل الأزرق 2″ مع النجم كريم عبد العزيز، ومسلسل“ولد الغلابة“ مع النجم أحمد السقا.