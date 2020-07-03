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وفاة الفنان المصري محمود جمعة

Time منذ يوم
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وفاة الفنان المصري محمود جمعة

القاهرة (صدى):
انتقل الفنان والشاعر المصري محمود جمعة، إلى ذمة الله، اليوم الجمعة، إثر تعرُّضه إلى وعكة صحية منذ أسبوعين.

وكشف نقيب المهن التمثيلية في مصر، الدكتور أشرف زكي، عن وفاة الفنان الراحل، قائلًا: " ورحل صديق العمر الفنان والشاعر الكبير محمود جمعة “ .

وأُدخل محمود جمعة العناية المركزة منذ أسبوعين، على خلفية ثر إصابته بغيبوبة بسبب خلل في وظائف الكلى، كما أنه كان يعاني من مشاكل صحية منذ عام بسبب أخذ حقنة خطأ.

وكان آخر أعماله الدرامية مسلسل ”قوت القلوب“، كما شارك أيضًا، في مسلسل ”بحر“ مع الفنان ماجد المصري ودياب، وفيلم ”الفيل الأزرق 2″ مع النجم كريم عبد العزيز، ومسلسل“ولد الغلابة“ مع النجم أحمد السقا.

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أحدث التعليقات

ابو عمار
يمكن عندها حب الاستطلاع واكتشاف الفرق بين البشر مثل ما يحصل في امريكا وغيرها اذا بلغت الفتاه 18 سنه فيجب ان تعمل علاقات وتكون صاحبة تجارب متعدده قبل وقت الزواج
ابو عمار
منظر جميل جدا
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
باقي فيه حيل ذا🤔
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
باالتوفيق

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