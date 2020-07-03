تعرف على سبب وفاة والد حبيب بطل منظمة UFC للفنون القتالية المختلطة

وكالات (صدى):
كشف رمضان ربادانوف صديق عائلة نورمحمدوف المقرب عن سبب وفاة عبد المناف والد المقاتل الروسي حبيب بطل منظمة UFC للفنون القتالية المختلطة MMA في الوزن الخفيف، الجمعة، بأن ذلك يعود لسكتة دماغية ، وأنه كان في حالة خطيرةعقب إصابته بفيروس كورونا المستجد.
و يذكر أن رمضان قديروف رئيس جمهورية الشيشان الروسية، قد أعلن عن وفاة والد نجم الرياضات القتالية المختلطة، ظهيرة اليوم الجمعة.
ويذكر أن عبد المناف البالغ 57 عاما دخل إلى أحد مستشفيات داغستان في الـ25 من أبريل الماضي بعد الاشتباه بإصابته بالتهاب رئوي، وتم نقله إلى مستشفى موسكو العسكري في الـ3 من مايو الماضي بعد تدهور حالته الصحية.