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تعرف على سبب وفاة والد حبيب بطل منظمة UFC للفنون القتالية المختلطة

Time منذ 57 دقيقة
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تعرف على سبب وفاة والد حبيب بطل منظمة UFC للفنون القتالية المختلطة

وكالات (صدى):
كشف رمضان ربادانوف صديق عائلة نورمحمدوف المقرب عن سبب وفاة عبد المناف والد المقاتل الروسي حبيب بطل منظمة UFC للفنون القتالية المختلطة MMA في الوزن الخفيف، الجمعة، بأن ذلك يعود لسكتة دماغية ، وأنه كان في حالة خطيرةعقب إصابته بفيروس كورونا المستجد.

و يذكر أن رمضان قديروف رئيس جمهورية الشيشان الروسية، قد أعلن عن وفاة والد نجم الرياضات القتالية المختلطة، ظهيرة اليوم الجمعة.

ويذكر أن عبد المناف البالغ 57 عاما دخل إلى أحد مستشفيات داغستان في الـ25 من أبريل الماضي بعد الاشتباه بإصابته بالتهاب رئوي، وتم نقله إلى مستشفى موسكو العسكري في الـ3 من مايو الماضي بعد تدهور حالته الصحية.

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أحدث التعليقات

لا يهمونك انا مجنونك
ههههههة الصنيفرة راحو جنط لسفينة
نجاة محمد
ربنا يرحمه و يصبر عائلتة
ابوسليمان الشايب
واذاكانت الكميرات المنزليه غيرمشبوكه على شبكة الانترنت يقدر احد يتجسس على المنزل وهي بدون واي فاي اوبلتوث ردوعلي
ابو محمد 😎
الله يرحمه ويحسن عزا من فقده .. آمين ..
سمسم
صدقت يا M-512 كدها ناويا على الإنتحار كانت خلصت عليهم و أخذت حقها و حق غيرها

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