مسؤول بـ «الفيفا»: نسعى لتطبيق تقنية التسلل في مونديال 2022

وكالات (صدى):
أكد مسؤول في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، أن الاتحاد يسعى أن تكون التكنولوجيا هي التي تحسم قرارات التسلل في المباريات.
وقال يوهانيس هولزمولر مسؤول قسم التكنولوجيا والابتكار بالفيفا، إن " فكرة تطبيق تقنية تحديد التسلل تهدف إلى تسريع عملية اتخاذ القرار بشأن هذه الحالات خلال المباريات عبر نظام حكم الفيديو المساعد (فار)".
وأضاف في تصريحات لقناة "إيه.آر.دي" التلفزيونية الألمانية، أن الهدف هو الوصول لإمكانية الاعتماد على هذا النظام التقني في احتساب التسلل، بحلول كأس العالم 2022.
يذكر أن التقنية كانت قد تم تجريبها في كأس العالم 2019 للأندية لكنها ليست جاهزة بعد للاستخدام.