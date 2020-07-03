الشريط الجنسي الذي أبعد الإسباني كريم بنزيمة عن المنتخب الفرنسي يعود للواجهة من جديد

وكالات (صدى):
طالب الإدعاء العام في فرساي،بمحاكمة اللاعب الإسباني كريم بنزيمة بتهمة التواطؤ في محاولة ابتزاز" زميله السابق في منتخب "الديوك" ماتيو فالبوينا، ليعيد قضية الشريط الجنسي للواجهة مرة أخرى والتي تسببت في إبعاده عن المنتخب الفرنسي ديسمبر 2015.
واشتبه القضاء في أن بنزيمة حض فالبوينا على الدفع للمبتزين الذين هددوا بالكشف عن فيديو جنسي له، وقد اعترف الأول في حينها بتدخله في القضية التي تعود إلى عام 2015، بطلب من أحد المبتزين.
وطالب الادعاء، الخميس، أيضا بمحاكمة 4 أشخاص آخرين ناشطين في عالم كرة القدم بتهمة الابتزاز، لن يكون من ضمنهم اللاعب السابق لليفربول الإنجليزي غبريل سيسيه، الذي سبق ان ورد اسمه في التحقيق.