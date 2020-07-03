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الشريط الجنسي الذي أبعد الإسباني كريم بنزيمة عن المنتخب الفرنسي يعود للواجهة من جديد

Time منذ ساعة
Views 1997
الشريط الجنسي الذي أبعد الإسباني كريم بنزيمة عن المنتخب الفرنسي يعود للواجهة من جديد

وكالات (صدى):
طالب الإدعاء العام في فرساي،بمحاكمة اللاعب الإسباني كريم بنزيمة بتهمة التواطؤ في محاولة ابتزاز" زميله السابق في منتخب "الديوك" ماتيو فالبوينا، ليعيد قضية الشريط الجنسي للواجهة مرة أخرى والتي تسببت في إبعاده عن المنتخب الفرنسي ديسمبر 2015.

واشتبه القضاء في أن بنزيمة حض فالبوينا على الدفع للمبتزين الذين هددوا بالكشف عن فيديو جنسي له، وقد اعترف الأول في حينها بتدخله في القضية التي تعود إلى عام 2015، بطلب من أحد المبتزين.

وطالب الادعاء، الخميس، أيضا بمحاكمة 4 أشخاص آخرين ناشطين في عالم كرة القدم بتهمة الابتزاز، لن يكون من ضمنهم اللاعب السابق لليفربول الإنجليزي غبريل سيسيه، الذي سبق ان ورد اسمه في التحقيق.

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أحدث التعليقات

لا يهمونك انا مجنونك
ههههههة الصنيفرة راحو جنط لسفينة
نجاة محمد
ربنا يرحمه و يصبر عائلتة
ابوسليمان الشايب
واذاكانت الكميرات المنزليه غيرمشبوكه على شبكة الانترنت يقدر احد يتجسس على المنزل وهي بدون واي فاي اوبلتوث ردوعلي
ابو محمد 😎
الله يرحمه ويحسن عزا من فقده .. آمين ..
سمسم
صدقت يا M-512 كدها ناويا على الإنتحار كانت خلصت عليهم و أخذت حقها و حق غيرها

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