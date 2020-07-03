أحمد جوهر يُهاجم الأطباء ويؤكد «طلعت من المستشفى على مسؤوليتي»

خالد الظفيري (صدى):
أثار الفنان الكويتي أحمد جوهر، الجدل بتصريحات مثيرة عقب خروجه من المستشفى إثر إصابته بوعكة صحية.
وأكد أحمد جوهر، أنه قرر الخروج من المستشفى بسبب عدم تلقيه المعاملة الجيدة من الأطباء، إذ أنه لم يشعر بالراحة أثناء وجوده لمدة 15 يومًا في المستشفى.
وأضاف: " طلعت على مسؤوليتي " ، رغم أنه لا يزال يعاني من الألم نتيجة تجمع الماء في رئتيه، مشيرًا إلى أن حالته الصحية تفاقمت بسبب عدم الاهتمام به.
لكنه أثنى على جهود وزارة الصحة الكويتية في مكافحة فيروس كورونا المستجد، مستنكرًا اهتمام الطواقم الطبية بالوباء على حساب أمراض أخرى.
وأشار إلى أن نتيجة فحص كورونا جاءت سلبية لكن تم تركه من دون تلقي العلاج اللازم، مضيفًا: " للأسف اللي شفته خلال 15 يوماً كرهني في المستشفى وطلعت على مسؤوليتي علشان ألحق على عمري" .