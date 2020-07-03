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وظائف شاغرة في مدارس المطورون العالمية

Time منذ 6 دقائق
Views 1163
وظائف شاغرة في مدارس المطورون العالمية

فاطمة المالكي (صدى):
طرحت مدارس المطورون العالمية بالخرج وظائف تعليمية وإدارية شاغرة للنساء، بمسميات معلمة حاسب آلي، ومعلمة لغة انجليزية، ومسؤولة نشاط.

واشترطت على المتقدمة لشغل وظيفة معلمة حاسب آلي أن تكون حاصلة على درجة البكالوريوس في تخصص الحاسب الآلي، وإجادة اللغة الإنجليزية، ولديها خبرة في مدارس عالمية.

واشترطت على المتقدمة لشغل وظيفةمعلمة لغة انجليزية أن تكون حاصلة على درجة البكالوريوس في تخصص اللغة الإنجليزية، ولديها خبرة في مدارس عالمية.

وتمثلت شروط التقديم على وظيفة مسؤولة نشاط أن يتوافر في المتقدمة خبرة في المجال المطلوب ومجال الإعلام، وإجادة التحدث باللغة الإنجليزية.

وأضافت أن التقديم متاح الآن، داعية الراغبين في التقديم إلى إرسال السيرة الذاتية مع ذكر مسمى الوظيفة في عنوان البريد التالي : [email protected]

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
الله يشفيها ويعافيها مما فيها .. آمين ..
ع. س. ع
تبطي ضفدع
ابو محمد 😎
اللهم الطف بحالنا يارب يارحيم يا اكرم الاكرمين .. آمين ..
**""'سهم'""**😊
شلوطة ... ماجاب الامراض والوباء الا هذي الاشكال ياكلون اي حيوان وحشرة امامهم
ع. س. ع
لا تكون ريكيلمي شراحيلي وحنا ما ندري اقول يا صبر الأرض على بعض البشر طقها والحقها

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