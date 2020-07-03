وظائف شاغرة في مدارس المطورون العالمية

فاطمة المالكي (صدى):
طرحت مدارس المطورون العالمية بالخرج وظائف تعليمية وإدارية شاغرة للنساء، بمسميات معلمة حاسب آلي، ومعلمة لغة انجليزية، ومسؤولة نشاط.
واشترطت على المتقدمة لشغل وظيفة معلمة حاسب آلي أن تكون حاصلة على درجة البكالوريوس في تخصص الحاسب الآلي، وإجادة اللغة الإنجليزية، ولديها خبرة في مدارس عالمية.
واشترطت على المتقدمة لشغل وظيفةمعلمة لغة انجليزية أن تكون حاصلة على درجة البكالوريوس في تخصص اللغة الإنجليزية، ولديها خبرة في مدارس عالمية.
وتمثلت شروط التقديم على وظيفة مسؤولة نشاط أن يتوافر في المتقدمة خبرة في المجال المطلوب ومجال الإعلام، وإجادة التحدث باللغة الإنجليزية.
وأضافت أن التقديم متاح الآن، داعية الراغبين في التقديم إلى إرسال السيرة الذاتية مع ذكر مسمى الوظيفة في عنوان البريد التالي : [email protected]