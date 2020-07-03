جوليانو وحمدالله يطمئنان الجماهير

ماجد محمد (صدى):
تعتمد جماهير النصر، على البرازيلي جوليانو والمغربي عبدالرزاق حمدالله بشكل كبيرة؛ لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بعد عودة المباريات.
من جانبه، أشاد نجم النصر السابق هاشم سرور، بثنائي الفريق اللذيْن عادا إلى التدريبات مؤخرًا، قائًلًا “ الموسيقار خسس كثيرًا من وزنه استعدادًا لما تبقى من مباريات وحمدالله من الآن جاهز للقاء الكبير والبقية قريبًا تكتمل جهوزيتهم بإذن الله ”.
وأضاف: “ في مثل هذه المنعطفات والفارق النقطي أطمئن جماهير الشمس أن النصر لديه الخبرة الكبيرة لتخطي الفارق وحسم اللقب بإذن الله.. كلنا منتظرون وداعمون لنجومنا ” .
وأنقص جوليانو، من وزنه 4 كيلو جرام خلال فترة التوقف الرياضي، كما ظهر حمدالله بشكل مميز في التدريبات.
ومن المقرر أن يواجه النصر الهلال بعد استئناف دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.