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«الصحة»: تسجيل 4193 إصابة جديدة بكورونا
منذ 25 دقيقة
1626
3
الرياض (صدى):
أعلنت وزارة الصحة اليوم الجمعة تسجيل 4,193 حالة جديدة بكورونا ، وتعافي 2,945 حالة ، فيما بلغ عدد الوفيات الجديدة 50 حالة رحمهم الله .
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أحدث التعليقات
ابو محمد 😎
الله يشفيها ويعافيها مما فيها .. آمين ..
ع. س. ع
تبطي ضفدع
ابو محمد 😎
اللهم الطف بحالنا يارب يارحيم يا اكرم الاكرمين .. آمين ..
**""'سهم'""**😊
شلوطة ... ماجاب الامراض والوباء الا هذي الاشكال ياكلون اي حيوان وحشرة امامهم
ع. س. ع
لا تكون ريكيلمي شراحيلي وحنا ما ندري اقول يا صبر الأرض على بعض البشر طقها والحقها
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