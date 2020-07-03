بالفيديو.. «مارونجي» المعتقل الفرنسي في سجون قطر: معتقلات الدوحة اقرب للجحيم

ماجد القزيز (صدى):
كشف المعتقل الفرنسي السابق في سجون قطر رجل الأعمال "جون بيير مارونجي " تجربته المريرة في سجون الدوحة .
وأكد" مارونجي " انه عاش 5 سنوات من العذاب في جحيم سجون قطر دون مرعاه لحقوق الإنسان .
كما أكد انه سيواصل حربه ضد النظام القطري الذي يمول الإرهاب بالتعاون مع تركيا تحت غطاء المؤسسات الدينية في اوروبا ، وفقاً للإخبارية .
وأشار أن المعتقلين في السجون القطرية يعيشون أسوء الظروف ومنهم معتقلين مرضى يتعرضون للموت ، محذراً من الوجه الدبلوماسي الكاذب الذي تتقنع به قطر امام بعض المسؤولين لإخفاء جرائمها وسلوكها الإرهابي .