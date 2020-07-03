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تعرف على سعر الساعة المرتقبة Galaxy Watch 3

Time منذ 25 دقيقة
Views 1320
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تعرف على سعر الساعة المرتقبة Galaxy Watch 3

وكالات (صدى):
كشفت تقارير مسربة تفاصيل جديدة عن عن ساعة Galaxy Watch 3 المرتقبة، تشمل السعر والتغيير في جميع الإصدارات التي ستحصل عليها الساعة الذكية القادمة، والتي سيكون لديها خمسة إختلافات ، حيث سيأتي الإصدار باللون الأسود مع هيكل من التيتانيوم الأسود (ببلوتوث فقط) أو بالفولاذ المقاوم للصدأ في إصدارات LTE بالبلوتوث، وستكون متوفرة باللون الفضي أو الأسود

وسيكون مقاس 41 ملم من الفولاذ المقاوم للصدأ فقط باللون الفضي أو البرونزي/ الذهبي، وسعرها سيتراوح بين 400 و600 دولار، ومن المتوقع أن تباع طرازات LTE والتيتانيوم بسعر أكثر، في حين أن إصدار 41 ملم والبلوتوث فقط ستكون بسعر 400 دولار.

ويُذكر أن الساعة تمتلك شاشة مراقبة معدل ضربات القلب وسوارا جلديا 22 ملم، وتتميز Galaxy Watch 3 أيضا بإطار دوار مع زرين على جانبها الأيمن.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
الله يشفيها ويعافيها مما فيها .. آمين ..
ع. س. ع
تبطي ضفدع
ابو محمد 😎
اللهم الطف بحالنا يارب يارحيم يا اكرم الاكرمين .. آمين ..
**""'سهم'""**😊
شلوطة ... ماجاب الامراض والوباء الا هذي الاشكال ياكلون اي حيوان وحشرة امامهم
ع. س. ع
لا تكون ريكيلمي شراحيلي وحنا ما ندري اقول يا صبر الأرض على بعض البشر طقها والحقها

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