تعرف على سعر الساعة المرتقبة Galaxy Watch 3

وكالات (صدى):
كشفت تقارير مسربة تفاصيل جديدة عن عن ساعة Galaxy Watch 3 المرتقبة، تشمل السعر والتغيير في جميع الإصدارات التي ستحصل عليها الساعة الذكية القادمة، والتي سيكون لديها خمسة إختلافات ، حيث سيأتي الإصدار باللون الأسود مع هيكل من التيتانيوم الأسود (ببلوتوث فقط) أو بالفولاذ المقاوم للصدأ في إصدارات LTE بالبلوتوث، وستكون متوفرة باللون الفضي أو الأسود
وسيكون مقاس 41 ملم من الفولاذ المقاوم للصدأ فقط باللون الفضي أو البرونزي/ الذهبي، وسعرها سيتراوح بين 400 و600 دولار، ومن المتوقع أن تباع طرازات LTE والتيتانيوم بسعر أكثر، في حين أن إصدار 41 ملم والبلوتوث فقط ستكون بسعر 400 دولار.
ويُذكر أن الساعة تمتلك شاشة مراقبة معدل ضربات القلب وسوارا جلديا 22 ملم، وتتميز Galaxy Watch 3 أيضا بإطار دوار مع زرين على جانبها الأيمن.