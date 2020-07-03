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رحيل حسين الفراج

Time منذ 54 دقيقة
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رحيل حسين الفراج

الرياض (صدى):
انتقل الإعلامي البارز ورجل الأعمال حسين الفراج، اليوم الجمعة، إلى ذمة الله، بعد معانات طويلة مع مرض القلب.

ونعى أقارب وأصدقاء الفراج، رحيله بعبارات مؤثرة، فيما سيتم تشييعه في مدينة الرياض.

يشار إلى أن "الفراج" كان قد بدأ حياته العملية في ثمانينيات القرن الماضي، حيث عمل صحفيًا في جريدة "الجزيرة".

وترك الراحل، العمل الصحفي بعد عقدين من الزمن، وأسّس في منتصف التسعينيات شركة للإعلان، ثم تحول نشاط شركته لتنظيم المعارض داخل وخارج البلاد، ثم ركز على قطاع تنظيم المعارض العقارية.

وكان الراحل يعاني من مرض القلب طوال الثلاثة أعوام الماضية، وهو ما أبعده تدريجيًا عن العمل والمناسبات العامة.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
الله يشفيها ويعافيها مما فيها .. آمين ..
ع. س. ع
تبطي ضفدع
ابو محمد 😎
اللهم الطف بحالنا يارب يارحيم يا اكرم الاكرمين .. آمين ..
**""'سهم'""**😊
شلوطة ... ماجاب الامراض والوباء الا هذي الاشكال ياكلون اي حيوان وحشرة امامهم
ع. س. ع
لا تكون ريكيلمي شراحيلي وحنا ما ندري اقول يا صبر الأرض على بعض البشر طقها والحقها

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