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دوغاري يعتذر على وصف «ميسي» بـ «الصبي نصف المتوحد»

Time منذ 56 دقيقة
Views 1412
دوغاري يعتذر على وصف «ميسي» بـ «الصبي نصف المتوحد»

وكالات (صدى):
وجّه اللاعب الفرنسي السابق كريستوف دوغاري، اعتذارًا إلى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم برشلونة الإسباني؛ إثر هجومه عليه خلال رسالته إلى غريزمان.

وقال دوغاري، في رسالة إلى غريزمان: " ما الذي يخشاه غريزمان؟ أيخاف من صبي نصف متوحد وطوله 150 سم؟ إذا كان غريزمان يواجه مشاكل معه، بإمكانه أن يأكله “ .

واعتذر دوغاري، قائلًا: " أنا آسف لتصريحاتي التي أطلقتها عن ليونيل ميسي، لم أكن أريد الإساءة للأطفال الذين يعانون من التوحد، لم تكن نيتي، أعتذر للأشخاص الذين أسأت إليهم وسأعتذر مرة أخرى مساء “ .

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
الله يشفيها ويعافيها مما فيها .. آمين ..
ع. س. ع
تبطي ضفدع
ابو محمد 😎
اللهم الطف بحالنا يارب يارحيم يا اكرم الاكرمين .. آمين ..
**""'سهم'""**😊
شلوطة ... ماجاب الامراض والوباء الا هذي الاشكال ياكلون اي حيوان وحشرة امامهم
ع. س. ع
لا تكون ريكيلمي شراحيلي وحنا ما ندري اقول يا صبر الأرض على بعض البشر طقها والحقها

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