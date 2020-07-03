دوغاري يعتذر على وصف «ميسي» بـ «الصبي نصف المتوحد»

وكالات (صدى):
وجّه اللاعب الفرنسي السابق كريستوف دوغاري، اعتذارًا إلى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم برشلونة الإسباني؛ إثر هجومه عليه خلال رسالته إلى غريزمان.
وقال دوغاري، في رسالة إلى غريزمان: " ما الذي يخشاه غريزمان؟ أيخاف من صبي نصف متوحد وطوله 150 سم؟ إذا كان غريزمان يواجه مشاكل معه، بإمكانه أن يأكله “ .
واعتذر دوغاري، قائلًا: " أنا آسف لتصريحاتي التي أطلقتها عن ليونيل ميسي، لم أكن أريد الإساءة للأطفال الذين يعانون من التوحد، لم تكن نيتي، أعتذر للأشخاص الذين أسأت إليهم وسأعتذر مرة أخرى مساء “ .