نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

لجنة المسابقات تطالب بإجراء حجوزات الطيران لجميع المباريات تفاديا لحدوث أزمة

Time منذ ساعة
Views 1431
لجنة المسابقات تطالب بإجراء حجوزات الطيران لجميع المباريات تفاديا لحدوث أزمة

ماجد محمد (صدى):
كشفت تقارير بأن لجنة المسابقات في رابطة دوري المحترفين طالبت جميع أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بضرورة إجراء حجوزات الطيران لجميع المباريات، وذلك بعد صدور جدول المباريات رسميا، تلافيا لحدوث أزمة

وتابعت التقارير بأن اللجنة أوضحت في الخطاب، الذي بعثته إلى الأندية أمس، أهمية مراعاة تطبيق قوانين اللعبة وكل اللوائح والتعاميم الصادرة عن الرابطة والاتحاد السعودي لكرة القدم حول المسابقة في جميع المباريات، وعلى كافة عناصر اللعبة”.

وتابعت المصادر: “كما طلبت اللجنة إجراء المباريات بحسب الملاعب والمواعيد الموضحة في الجدول، واعتماد اليوم في حال اختلاف اليوم والتاريخ، ولعبها دون جماهير، مع تطبيق بروتوكول المباريات المعلن من قِبل وزارة الرياضة، والبروتوكولات والتنظيمات الصادرة عن اتحاد القدم”.

Time واتساب

أحدث التعليقات

زائر
الشر من عندهم لا بارك الله فيهم .. اعتقد حان الاوان ان نتخذ تدابير اكثر من القادمين من الخارج وان لا يرسلون الفيروسات لنا ويكون انتشارها فينا قبل العالم
ابو محمد 😎
اللهم اضرب الظالمين باالظالمين واخرجنا من بينهم سالمين .. آمين ..
ibrahim79
ان منشفط من المحرك انشوى من قوة الحرارة غبي
المتلولس
القرد العثماني يمارس ارهابه في شمال سوريا والعراق وليبيا . فقط لأن والد هذه الطفله عارض على احتلاله الغاشم لشمال سوريا. قام بهذا الفعل الإنتقامي الذي ينافي الاعراف والقيم الإنسانية. قبحك الله ايها العثماني الطامح الجامح ستدور عليك الدوائر وتقع بشر اعمالك ومعك من معك من الاذناب المستعربه
محمد
مهو كل من ربي لحية طلع مطوع او رجل دين الايام هذي تعتبر موضه تربية الحية . في فخذ في قبيلة داخل السعودية عيب الرجال يحلق لحيته . ذاك اليوم شفت واحد مربي لحية ويدخن انصدمت واسئله وعلمني .

أخر الأخبار

لحظة سقوط شجرة على سيارتين خلال سيرهما
لحظة سقوط شجرة على سيارتين خلال سيرهما
Time منذ 10 ثواني Views 97
غوريلا تحاول الوصول إلى المانجو بطريقة ذكية
غوريلا تحاول الوصول إلى المانجو بطريقة ذكية
Time منذ 59 ثانية Views 100
متظاهر يطعن شرطيا في هونغ كونغ
متظاهر يطعن شرطيا في هونغ كونغ
Time منذ دقيقة Views 111
جوميز يوجه رسالة نارية قبل مواجهة النصر
جوميز يوجه رسالة نارية قبل مواجهة النصر
Time منذ دقيقتين Views 1096
باحث يحذر من وباء جديد بعد تنبؤه بكورونا
باحث يحذر من وباء جديد بعد تنبؤه بكورونا
Time منذ 4 دقائق Views 1183
آرسنال يخطط لصفقة تبادلية مع برشلونة
آرسنال يخطط لصفقة تبادلية مع برشلونة
Time منذ 5 دقائق Views 1136
سقوط مروع لمركبة برجال ألمع يسفر عن وفاة ثلاثة أشخاص
سقوط مروع لمركبة برجال ألمع يسفر عن وفاة ثلاثة أشخاص
Time منذ 19 دقيقة Views 1576
عودة وتجديد عقود اللاعبين يؤرق العدالة والاتفاق
عودة وتجديد عقود اللاعبين يؤرق العدالة والاتفاق
Time منذ 19 دقيقة Views 1257
تكليف الزميل «المشنوي» مديراً لمكتب «واس» بالشرقية
تكليف الزميل «المشنوي» مديراً لمكتب «واس» بالشرقية
Time منذ 24 دقيقة Views 1139
بالصورة.. حكاية صاحب أشهر مقولة لأم كلثوم: «عظمة على عظمة ياست»
بالصورة.. حكاية صاحب أشهر مقولة لأم كلثوم: «عظمة على عظمة ياست»
Time منذ 27 دقيقة Views 579