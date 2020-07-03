لجنة المسابقات تطالب بإجراء حجوزات الطيران لجميع المباريات تفاديا لحدوث أزمة

ماجد محمد (صدى):
كشفت تقارير بأن لجنة المسابقات في رابطة دوري المحترفين طالبت جميع أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بضرورة إجراء حجوزات الطيران لجميع المباريات، وذلك بعد صدور جدول المباريات رسميا، تلافيا لحدوث أزمة
وتابعت التقارير بأن اللجنة أوضحت في الخطاب، الذي بعثته إلى الأندية أمس، أهمية مراعاة تطبيق قوانين اللعبة وكل اللوائح والتعاميم الصادرة عن الرابطة والاتحاد السعودي لكرة القدم حول المسابقة في جميع المباريات، وعلى كافة عناصر اللعبة”.
وتابعت المصادر: “كما طلبت اللجنة إجراء المباريات بحسب الملاعب والمواعيد الموضحة في الجدول، واعتماد اليوم في حال اختلاف اليوم والتاريخ، ولعبها دون جماهير، مع تطبيق بروتوكول المباريات المعلن من قِبل وزارة الرياضة، والبروتوكولات والتنظيمات الصادرة عن اتحاد القدم”.