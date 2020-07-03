نجل هشام سليم المتحول جنسياً يعلق على أزمة متحرش الجامعة الأمريكية

القاهرة (صدى):
دخل نور سليم المتحول جنسياً نجل الفنان هشام سليم على خط أزمة متحرش الجامعة الأمريكية في مصر والذي أثار ضجة كبيرة .
ودشن " نور " هاشتاج في انستجرام قائلاً : تحرش واغتصاب.. المتحرش أحمد بسام زكي ، مطالباً بمحاسبته.
يأتي هذا بينما صعد ترند يحمل اسم المتحرش في " تويتر " بمصر ،مع تصاعد المطالب بالقبض عليه والتأكيد انه تحرش بأكثر من 100 فتاة قاصرة واستدرجهن بطرق غريبة منها ادعائه الإنتحار .
وكان نجل هشام سليم قد واجه هجوم كبير مؤخرا بعد إجرائه العملية المثيرة للجدل إذ اعترف انها كانت تحويل وليس تصحيح،بينما اكد والده انه سيسافر للخارج .
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