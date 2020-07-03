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نجل هشام سليم المتحول جنسياً يعلق على أزمة متحرش الجامعة الأمريكية

Time منذ يوم
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نجل هشام سليم المتحول جنسياً يعلق على أزمة متحرش الجامعة الأمريكية

القاهرة (صدى):
دخل نور سليم المتحول جنسياً نجل الفنان هشام سليم على خط أزمة متحرش الجامعة الأمريكية في مصر والذي أثار ضجة كبيرة .

ودشن " نور " هاشتاج في انستجرام قائلاً : تحرش واغتصاب.. المتحرش أحمد بسام زكي ، مطالباً بمحاسبته.

يأتي هذا بينما صعد ترند يحمل اسم المتحرش في " تويتر " بمصر ،مع تصاعد المطالب بالقبض عليه والتأكيد انه تحرش بأكثر من 100 فتاة قاصرة واستدرجهن بطرق غريبة منها ادعائه الإنتحار .

وكان نجل هشام سليم قد واجه هجوم كبير مؤخرا بعد إجرائه العملية المثيرة للجدل إذ اعترف انها كانت تحويل وليس تصحيح،بينما اكد والده انه سيسافر للخارج .

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أحدث التعليقات

ابو عمار
يمكن عندها حب الاستطلاع واكتشاف الفرق بين البشر مثل ما يحصل في امريكا وغيرها اذا بلغت الفتاه 18 سنه فيجب ان تعمل علاقات وتكون صاحبة تجارب متعدده قبل وقت الزواج
ابو عمار
منظر جميل جدا
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
باقي فيه حيل ذا🤔
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
باالتوفيق

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