بالفيديو.. شخص يشوي قطة أمام المارة

روما (صدى):
وثق مقطع فيديو صادم لأحد الأشخاص وهو يقوم بشوي قطة ليتناولها بأحد الشوارع الإيطالية أمام المارة، وتداول نشطاء التواصل الإجتماعي الفيديو في حالة من الغضب لهذا التصرف القاسي.
وأظهر المقطع إمرأة تصرخ في وجه رجل أسود في محاولة استنكار لفعلته أثناء مواصلته لتحضير وجبته. فيما رد الرجل على المرأة مبررا ما يقوم به، أنه ليس لديه نقودا لشراء طعام، لكنها لاحظت قائلة، أن لديه سجائر، وأثار المشهد الذي وقع في محطة قطار بكامبيليا ماريتيما، غضب المارة.
ووصف رواد مواقع التواصل المشهد بالبشع والقاسي وبحسب الصحيفة، تم اعتقال الرجل بعد تقديم شكوى عن سوء المعاملة والقسوة على الحيوانات.