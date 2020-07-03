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الفيديو.. شيخ يمدح الفنانة «وعد» ويؤكد: هي وعد من الله وأتتني في المنام !

Time منذ يوم
Views 6761
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الفيديو.. شيخ يمدح الفنانة «وعد» ويؤكد: هي وعد من الله وأتتني في المنام !

أميرة خالد (صدى):
نشرت الفنانة " وعد " مقطع فيديو مثير للجدل لأحد الشيوخ الذي امتدحها واكد انها " وعد من الله ".

وخلال الفيديو ، قال الشيخ الذي قيل انه مفسر احلام وهو يمتدحها قائلاً : وعد من الله، حين أتت المطربة "وعد" الله يجزاها خير سبق أن أتاني رمز فيها يدل على الفرج وتحقيق الأماني

وأضاف : الحين تجيني رسالة تقول بتمدح وعد، إي نعم أمدحها، احنا مالنا دخل من الظاهر، أغلب الناس للأسف عندهم فهم قاصر في الدين، وفهم قاصر في النظرة .

وعلقت "وعد " على الفيديو بأن الشيخ لايعرفها ولا تعرفه ويمدحها بالطيب والصفات الحسنة .

بينما انتقد جمهور الفنانة الفيديو الغريب ، وسط حالة من السخرية والتساؤل عن مكانة بعض البفنانات والمشهورات لديه .

وقال احد المتابعين : أقول يا شيخ شفلنا موديل روز بالمنام الحين اذا وعد تجيك بالفرج ذيك بتجيك بملك قارون ، وغيرها من التعليقات الساخرة .".

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أحدث التعليقات

ابو عمار
يمكن عندها حب الاستطلاع واكتشاف الفرق بين البشر مثل ما يحصل في امريكا وغيرها اذا بلغت الفتاه 18 سنه فيجب ان تعمل علاقات وتكون صاحبة تجارب متعدده قبل وقت الزواج
ابو عمار
منظر جميل جدا
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
باقي فيه حيل ذا🤔
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
باالتوفيق

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