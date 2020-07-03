الفيديو.. شيخ يمدح الفنانة «وعد» ويؤكد: هي وعد من الله وأتتني في المنام !

أميرة خالد (صدى):
نشرت الفنانة " وعد " مقطع فيديو مثير للجدل لأحد الشيوخ الذي امتدحها واكد انها " وعد من الله ".
وخلال الفيديو ، قال الشيخ الذي قيل انه مفسر احلام وهو يمتدحها قائلاً : وعد من الله، حين أتت المطربة "وعد" الله يجزاها خير سبق أن أتاني رمز فيها يدل على الفرج وتحقيق الأماني
وأضاف : الحين تجيني رسالة تقول بتمدح وعد، إي نعم أمدحها، احنا مالنا دخل من الظاهر، أغلب الناس للأسف عندهم فهم قاصر في الدين، وفهم قاصر في النظرة .
وعلقت "وعد " على الفيديو بأن الشيخ لايعرفها ولا تعرفه ويمدحها بالطيب والصفات الحسنة .
بينما انتقد جمهور الفنانة الفيديو الغريب ، وسط حالة من السخرية والتساؤل عن مكانة بعض البفنانات والمشهورات لديه .
وقال احد المتابعين : أقول يا شيخ شفلنا موديل روز بالمنام الحين اذا وعد تجيك بالفرج ذيك بتجيك بملك قارون ، وغيرها من التعليقات الساخرة .".