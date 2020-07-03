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ارتفاع سعر النفط بنسبة 1.31 %

Time منذ ساعة
Views 1615
ارتفاع سعر النفط بنسبة 1.31 %

لندن (صدى):
ارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي "برنت" للعقود الآجلة صباح اليوم بمقدار 0.55 سنت أمريكي، أو ما يعادل 1.31 %، ليصل إلى 42.58 دولار أمريكي.

كما سجل سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط للعقود الآجلة 0.69 % عند 40.10 دولار للبرميل.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
كفرة مجرمون لا يتورعون عن فعل كل قبيح .. ولا رحمة فيهم .. .. عليهم من الله مايستحقون .. آمين ..
ابو محمد 😎
كفرة مجرمون لا يتورعون عن فعل كل قبيح .. ولا رحمة فيهم .. .. عليهم من الله مايستحقون .. آمين ..
abdul
وتدخّلهم السافر في الشؤون الليبي وانهزام حليفهم الجنرال حفتر ؟
ابو محمد 😎
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد 😎
حيلهم بينهم ..

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