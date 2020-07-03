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الصين تعلق على زيارة «مودي» للمنطقة الحدودية بالزي العسكري

Time منذ ساعة
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الصين تعلق على زيارة «مودي» للمنطقة الحدودية بالزي العسكري

بكين (صدى):
علقت الصين على زيارة رئيس الوزارء الهندي " ناريندرا مودي " للمنطقة الحدودية مع الصين بالزي العسكري بعد الإشتباكات التي وقعت بين القوات الصينية والهندية على الحدود .

وقال وزير الخارجية الصيني وانغ يي ردا : يجب ألا يشارك أي طرف في الإجراءات التي تؤدي إلى تصعيد التوتر.

وأضاف مشدداً : يجب أن تعمل الصين والهند من أجل تعزيز التنسيق لدعم السلام في منطقتهما الحدودية.

وشهدت منطقة لاداخ بشمال الهيمالايا قبل اسابيع اشتباكات بين الطرفين ادت إلى مقتل 20 جندي هندي وسط تعتيم صيني على حجم خسائرهم ، ومطالب للحكومة الهندية بالثأر لجنودها ما دفع" مودي " لزيارة الموقع صباح اليوم .

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
كفرة مجرمون لا يتورعون عن فعل كل قبيح .. ولا رحمة فيهم .. .. عليهم من الله مايستحقون .. آمين ..
ابو محمد 😎
كفرة مجرمون لا يتورعون عن فعل كل قبيح .. ولا رحمة فيهم .. .. عليهم من الله مايستحقون .. آمين ..
abdul
وتدخّلهم السافر في الشؤون الليبي وانهزام حليفهم الجنرال حفتر ؟
ابو محمد 😎
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد 😎
حيلهم بينهم ..

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