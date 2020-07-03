تحت شعار «مكملين معاكم» خالد عبدالرحمن يقيم حفلا غنائيا الخميس القادم

أميرة خالد (صدى):
تحت شعار "مكملين معاكم" يستعد المطرب خالد عبد الرحمن لإحياء حفل غنائى "أون لاين"، الخميس القادم فى تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت المملكة ، وفى تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، وسيقام الحفل ضمن حفلات موسم الصيف التى يحييها نجوم الغناء والطرب على طريقة "اللايف" من داخل منازلهم أو بعض المسارح الخاصة بهم، والتي تهدف للترفيه عن جمهورهم، في ظل جائحة كورونا.
وسيقدم خالد باقة متنوعة من أجمل أغانية الخليجية القديمة والحديثة من أبرزها "قسي وقتك"، و"انتي اجمل"، "عشق بدوي"، "وشلون مغليك"، و"ياعذابي"، "صارحيني"، و"خدني بقايا جروح".
ومن جهته أشاد خالد عبد الرحمن، بتوجيهات الملك سلمان بن عبد العزيز، خادم الحرمين الشريفين، والأمير محمد بن سلمان، ولى العهد، بتمديد حظر التجوال للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا الجديد "كوفيد 19"، مؤكدا أن هذا يأتى فى إطار حرصهم على سلامتنا وراحتنا، قائلا فى مقطع فيديو نشره عبر حسابه على تويتر: "تماشيا مع توجيهات خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولى العهد، بتمديد الحظر إلى أجل غير مسمى، هذه دلالة على حرصهم التام على سلامتنا وراحتنا".