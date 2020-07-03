تخبط وتبادل الإتهامات والتخوين في الحكومة الإيرانية بسبب انفجار شيراز اليوم

طهران (صدى):
أثار حادث منشأة نطنز النووية والذي أدى لحريق ضخم في مدينة شيراز الإيرانية حالة من التخبط في إيران وتبادل الإتهامات .
فبينما أعلنت جماعة معارضة في إيران تبني الحادث الذي أقرت به هيئة الطاقة الذرية الإيرانية ، وجهت الدولة اتهامات لإسرائيل بتنفيذ العملية وسط اتهام مسؤولين بالتقصير في حماية المنشآت النووية ومطالب بتغيير استراتيجية الدولة في مواجهة اسرائيل وامريكا .
وطالب نواب البرلمان الإيراني من ناحية اخرى بالتحقيق في تورط جماعات معارضة في الحادث تطلق على نفسها " نمور الوطن " وأكدت ان لها عناصر في الأجهزة الإستخباراتية الإيرانية والأجهزة السيادية بالدولة .
وطالب النواب بحماية المنشآت الغير مخفية تحت الأرض بشكل خاص كونها هدف سهل ومطلوب للجماعات المعارضة التي تسعى لإحراج النظام .
ووقع الحادث صباح اليوم الخميس وتسبب في نيران هائلة بشوارع شيراز امتدت لعدة امتار وتسببت في تلف الممتلكات وسط حالة من الهلع .
إقرأ أيضاً :