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تخبط وتبادل الإتهامات والتخوين في الحكومة الإيرانية بسبب انفجار شيراز اليوم

Time منذ ساعتين
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تخبط وتبادل الإتهامات والتخوين في الحكومة الإيرانية بسبب انفجار شيراز اليوم

طهران (صدى):
أثار حادث منشأة نطنز النووية والذي أدى لحريق ضخم في مدينة شيراز الإيرانية حالة من التخبط في إيران وتبادل الإتهامات .

فبينما أعلنت جماعة معارضة في إيران تبني الحادث الذي أقرت به هيئة الطاقة الذرية الإيرانية ، وجهت الدولة اتهامات لإسرائيل بتنفيذ العملية وسط اتهام مسؤولين بالتقصير في حماية المنشآت النووية ومطالب بتغيير استراتيجية الدولة في مواجهة اسرائيل وامريكا .

وطالب نواب البرلمان الإيراني من ناحية اخرى بالتحقيق في تورط جماعات معارضة في الحادث تطلق على نفسها " نمور الوطن " وأكدت ان لها عناصر في الأجهزة الإستخباراتية الإيرانية والأجهزة السيادية بالدولة .

وطالب النواب بحماية المنشآت الغير مخفية تحت الأرض بشكل خاص كونها هدف سهل ومطلوب للجماعات المعارضة التي تسعى لإحراج النظام .

ووقع الحادث صباح اليوم الخميس وتسبب في نيران هائلة بشوارع شيراز امتدت لعدة امتار وتسببت في تلف الممتلكات وسط حالة من الهلع .

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شاهد.. اندلاع حريق ضخم في مدينة شيراز الإيرانية

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
كفرة مجرمون لا يتورعون عن فعل كل قبيح .. ولا رحمة فيهم .. .. عليهم من الله مايستحقون .. آمين ..
ابو محمد 😎
كفرة مجرمون لا يتورعون عن فعل كل قبيح .. ولا رحمة فيهم .. .. عليهم من الله مايستحقون .. آمين ..
abdul
وتدخّلهم السافر في الشؤون الليبي وانهزام حليفهم الجنرال حفتر ؟
ابو محمد 😎
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد 😎
حيلهم بينهم ..

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