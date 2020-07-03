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مفاجأة.. إقامة حفلات كورونا وإطلاق رهان المصاب التالي

Time منذ ساعتين
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مفاجأة.. إقامة حفلات كورونا وإطلاق رهان المصاب التالي

واشنطن (صدى):
كشفت تقارير عن مراهنة غريبة بين طلاب ولاية بين طلاب منطقة توسكالوسا بولاية ألاباما الأمريكية بهدف نشر عدوي كورونا، على أن تكون الجائزة عبر الرهان على "المصاب التالي".

وقالت التقارير بأن الطلاب فى منطقة توسكالوسا بولاية ألاباما الامريكية الذين ثبتت إصابتهم بعدوى ‏كورونا بحضور الحفلات كجزء من لعبة لمعرفة من الذى سيصاب بالفيروس أولاً وفقًا ‏لتصريحات رسمية من مسؤولى المدينة.‏

وعلقت سونيا ماكينستري عضو مجلس مدينة توسكالوسا سيتي لشبكة ‏ABC News‏ إن ‏الطلاب المحليين نظموا حفلات اطلقوا عليها اسم "حفلات كورونا" خلال الأسابيع القليلة ‏الماضية.، حيث

يدعون الأشخاص الذين يعرفون أن لديهم ‏Covid-19‎‏ لمعرفة من سيكون أول من يصاب في التجمع، قائلة: "لقد وضعوا المال في ‏وعاء وحاولوا التقاط عدوى كورونا كل من يحصل على ‏Covid-19‎‏ يحصل أولاً على ‏القدر المملوء بالمال"، مشيرة إلى أنهم ينقلون العدوى بينهم عن قصد وهو الأمر الذى لا ‏تجد له مبرر.‏

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
كفرة مجرمون لا يتورعون عن فعل كل قبيح .. ولا رحمة فيهم .. .. عليهم من الله مايستحقون .. آمين ..
ابو محمد 😎
كفرة مجرمون لا يتورعون عن فعل كل قبيح .. ولا رحمة فيهم .. .. عليهم من الله مايستحقون .. آمين ..
abdul
وتدخّلهم السافر في الشؤون الليبي وانهزام حليفهم الجنرال حفتر ؟
ابو محمد 😎
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد 😎
حيلهم بينهم ..

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