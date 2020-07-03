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معهد خدمات البترول يوفر وظائف إدارية وفنية شاغرة

Time منذ ساعة
Views 1628
معهد خدمات البترول يوفر وظائف إدارية وفنية شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
كشف المعهد التقني لخدمات البترول، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وفنية شاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المعهد في كل من الدمام، والخفجي.

وأوضح المعهد، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: أخصائي التدقيق الداخلي (الدمام): درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، المالية، تقنية المعلومات)، مرشد طلابي (عدد وظيفتين/ الخفجي): شهادة الدبلوم أو درجة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى فني رافعة/ معدات ثقيلة (عدد وظيفتين/ الدمام): شهادة الدبلوم التقني في تخصص ذي الصلة؛ بينما التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 1 يوليو 2020م، وذلك عبر الرابط التالي: هنا

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أحدث التعليقات

عندما يغيب المساء
يختي إذا حلمتي بالثعابين استعيذ بالله منها ولا تفكرين فيها لأن كل ما فكرتي فيها زادت وتوكلي على الحي الذي لا يموت
عندما يغيب المساء
صح لسانك وعلا شانك
عندما يغيب المساء
اللهم آمين يارب العالمين عليه افضل الصلاة والسلام
عندما يغيب المساء
اللهم آمين يارب العالمين عليه افضل الصلاة والسلام
عندما يغيب المساء
صدقت بس احيانا الواحد يكون على وضوا ويقرأ ورده ويصلي قبل النوم واتجيه الأحلام المزعجه الله يكفينا شر ما خلق

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