نافورة الملك فهد ترسم لوحة جمالية في جدة

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أحدث التعليقات
عندما يغيب المساء
يختي إذا حلمتي بالثعابين استعيذ بالله منها ولا تفكرين فيها لأن كل ما فكرتي فيها زادت وتوكلي على الحي الذي لا يموت
عندما يغيب المساء
صح لسانك وعلا شانك
عندما يغيب المساء
اللهم آمين يارب العالمين عليه افضل الصلاة والسلام
عندما يغيب المساء
اللهم آمين يارب العالمين عليه افضل الصلاة والسلام
عندما يغيب المساء
صدقت بس احيانا الواحد يكون على وضوا ويقرأ ورده ويصلي قبل النوم واتجيه الأحلام المزعجه الله يكفينا شر ما خلق
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