يوتيوب يضيف ميزة مهمة للمستخدمين

وكالات (صدى):
كشفت شركة جوجل، عن ميزة جديدة ستضيفها إلى موقع "يوتيوب"، والتي ستحسن من تفاعل أصحاب الفيديوهات وصناع المحتوى مع المستخدمين الذين يشاهدون فيديوهاتهم في الموقع، وتحمل اسم SmartReply أو "الرد الذكي".
وتمكن هذه الميزة، صناع المحتوى وأصحاب القنوات الذين ينشرون فيديوهاتهم على "يوتيوب" من صنع عبارات جاهزة ستستخدم بالرد على التعليقات التي يتركها مشاهدو الفيديوهات.
وستعتمد على الذكاء الصناعي لتقديم الاقتراحات المفيدة، وستشبه في آلية عملها ميزة الرد التلقائي التي تستخدم في بعض صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي مثل "فيسبوك".