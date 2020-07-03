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قائمة بأبرز الأدوية التي لا يمكن تناولها في علاج كورونا

Time منذ ساعة
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قائمة بأبرز الأدوية التي لا يمكن تناولها في علاج كورونا

وكالات (صدى):
كشف تقرير طبي، عن قائمة بأبرز الأدوية التي لا يمكن تناولها في علاج كورونا دون استشارة الطبيب، ومنها هيدروكسي كلوروكين المتمثل في عقاري "بلاكونيل" و"هيدروكين" حيث ثبت أن المادة تتسبب في عدم انتظام ضربات القلب، وقد تؤدي إلى الإصابة بالفشل الكلوي.

ويعد من بين القائمة: أزيثرومايسين وهو من المضادات الحيوية المخصصة لمكافحة العدوى البكتيرية، حيث قد يؤثر سلبًا على كفاءة الجهاز المناعي ويجعله أقل قدرة على مكافحة العدوى؛ بينما الجرعات عالية من مكملات فيتامين د قد تتسبب في تراكم الكالسيوم بالدم.

وتكثر المشكلات الصحية التي يسببها الإفراط في فيتامين أ، ومنها: تهيج الجلد، آلام البطن، الغثيان، القيء، الصداع، العمى الليلي؛ فيما الإفراط في الزنك قد يعرض مريض كورونا لبعض الآثار جانبية، كما أن استهلاك فيتامين سي بكميات كبيرة قد يعود بالضرر على الصحة العامة، ويعرض المريض لخطر الإصابة باضطرابات الجهاز الهضمي، مثل الإسهال والغثيان.

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أحدث التعليقات

نوار
بسم الله ما شاء الله الحمد لله، صار فيني اموت و انا مرتاح بعد هذه الفتوة العظيمة.
نوار
بسم الله ما شاء الله الحمد لله، صار فيني اموت و انا مرتاح بعد هذه الفتوة العظيمة.
مو مهم
شو استفدنا ؟!
. راعــي الـددســـن .
صحيح كلامك يخوي ابو عمار . أعتقد إن إللي صَورَه هو إللي رماه على الشجره .
ابو عمار
هؤلاء حراميه راحو للمقبور القذافي من اجل الماده فقط لانهم يعلمون انهم لن يؤثروا في دول الخليج عموما

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