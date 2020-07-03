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حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة

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حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة

الرياض (صدى):
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - تكونًا لسحب رعدية ممطرة على مناطق ( نجران ، جازان، عسير ، الباحة). فيما تنشط الرياح السطحية على الأجزاء الجنوبية للمنطقة الشرقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 10-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر الى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية الى شمالية شرقية بسرعة 12-35 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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أحدث التعليقات

نوار
بسم الله ما شاء الله الحمد لله، صار فيني اموت و انا مرتاح بعد هذه الفتوة العظيمة.
نوار
بسم الله ما شاء الله الحمد لله، صار فيني اموت و انا مرتاح بعد هذه الفتوة العظيمة.
مو مهم
شو استفدنا ؟!
. راعــي الـددســـن .
صحيح كلامك يخوي ابو عمار . أعتقد إن إللي صَورَه هو إللي رماه على الشجره .
ابو عمار
هؤلاء حراميه راحو للمقبور القذافي من اجل الماده فقط لانهم يعلمون انهم لن يؤثروا في دول الخليج عموما

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