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بالصور.. «الحصيني»: ارتفاع نسبة الرطوبة في أحياء شرق الرياض

Time منذ ساعتين
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بالصور.. «الحصيني»: ارتفاع نسبة الرطوبة في أحياء شرق الرياض

الرياض (صدى):
كشف الباحث في المناخ والطقس وعضو لجنة "تسميات"، عبدالعزيز الحصيني، اليوم الجمعة، عن ارتفاع نسبة الرطوبة في أحياء شرق الرياض.

وقال عبدالعزيز الحصيني، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير تويتر: ‏" فجر الجمعة41/11/12هـ الساعة"5".. الرطوبة مرتفعة في أحياء شرق الرياض العاصمة وصلت 46% بينما في وسط العاصمة 38% والحرارة "30" درجة يجعل الحرارة المحسوسة أعلى من المسجلة فعلياً ".

وأضاف" الحصيني" : " تظهر غيوم عالية ومتوسطة على أجزاء من وسط وغرب وجنوب المملكة "؛ متابعًا:" أعلى حرارة جازان"32 وأقل في أبها 20 درجة مئوية " .

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أحدث التعليقات

نوار
بسم الله ما شاء الله الحمد لله، صار فيني اموت و انا مرتاح بعد هذه الفتوة العظيمة.
نوار
بسم الله ما شاء الله الحمد لله، صار فيني اموت و انا مرتاح بعد هذه الفتوة العظيمة.
مو مهم
شو استفدنا ؟!
. راعــي الـددســـن .
صحيح كلامك يخوي ابو عمار . أعتقد إن إللي صَورَه هو إللي رماه على الشجره .
ابو عمار
هؤلاء حراميه راحو للمقبور القذافي من اجل الماده فقط لانهم يعلمون انهم لن يؤثروا في دول الخليج عموما

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