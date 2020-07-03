الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي تتحسن تدريجيًا

القاهرة (صدى):
أكدت وسائل إعلام مصرية، اليوم الجمعة، أن الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي بدأت تتحسن تدريجيًا، وهناك تطور في حالتها، بعد مرور 41 يوما على وجودها في العزل الصحي.
وأوضح مصدر طبي بمستشفى أبو خليفة للعزل الصحي في الإسماعيلية بمصر، أن ذلك على الرغم من أنها ما زالت على جهاز تنفس صناعي اختراقي داخل العناية المركزة، ولا يمكن الاستغناء عنه في الوقت الحالي.
وأشار إلى أن الفنانة ما زالت على جهاز تنفس صناعي اختراقي، لافتًا إلى أن جهاز التنفس لعب دورا مهما في ضبط نسبة الأكسجين في الدم بنسبة 80%، لكنها لن تستطع الاستغناء عنه، إلا إذا انتظمت النسبة، وعمل الرئتين بشكل جيد.