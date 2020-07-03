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الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي تتحسن تدريجيًا

Time منذ 20 دقيقة
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الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي تتحسن تدريجيًا

القاهرة (صدى):
أكدت وسائل إعلام مصرية، اليوم الجمعة، أن الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي بدأت تتحسن تدريجيًا، وهناك تطور في حالتها، بعد مرور 41 يوما على وجودها في العزل الصحي.

وأوضح مصدر طبي بمستشفى أبو خليفة للعزل الصحي في الإسماعيلية بمصر، أن ذلك على الرغم من أنها ما زالت على جهاز تنفس صناعي اختراقي داخل العناية المركزة، ولا يمكن الاستغناء عنه في الوقت الحالي.

وأشار إلى أن الفنانة ما زالت على جهاز تنفس صناعي اختراقي، لافتًا إلى أن جهاز التنفس لعب دورا مهما في ضبط نسبة الأكسجين في الدم بنسبة 80%، لكنها لن تستطع الاستغناء عنه، إلا إذا انتظمت النسبة، وعمل الرئتين بشكل جيد.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
الله يشفيها .. آمين ..
. راعــي الـددســـن .
طيب نصبر ونشوف وعلى قولتكم ـ من ده بكره بيئرشــين .
M-512
فقيرة مافيه احد يساعدها الناس بروسيا بخلاء جداً مع انهم يعتبرون أثرياء جداً🤷‍♂️😅
M-512
المرأة في الهند مهانه جداً مثل المكسيك ومصر وتركيا وباكستان وإيران وروسيا كل هاذي الدول المرأة لاتعامل برحمة وانسانية ولطالما رأينا ب ام اعيننا قصص تدمي القلب ولكن وش نقول الله يرحمهن وينتصر لهن في يوم القيامة اللهم آمين يارب العالمين في يوم الجمعة هذا😔🙏🏻 ، رحم الله روح كل امرأة وطفل قتل ظلم وقهر.
ابو عمار
طيب الفهود المحليه ما قصرتو

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