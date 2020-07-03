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ترامب: نشر الحرس الوطني في مينيابوليس قرار صائب

Time منذ ساعة
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ترامب: نشر الحرس الوطني في مينيابوليس قرار صائب

واشنطن (صدى):
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الخميس، أن قراره استدعاء الحرس الوطني لمواجهة الشغب في مدينة مينيابولس بعد مقتل الشاب جورج فلويد كان صائبا.

وكتب ترامب عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير تويتر: " لو لم أستدع الحرس الوطني في مينيابولس لكانت المدينة اختفت الآن "؛ مضيفًا: "بمجرد نشر الحرس الوطني في مينيابولس توقفت كل الجرائم والنهب والحرق".

وكان الرئيس الأمريكي، قد الحكومة الليبرالية الديمقراطية بأنها "لم تحسن التعامل مع أزمة مينيابولس"؛ فيما اندلعت أعمال شغب واسعة في نهاية مايو بعد مقتل المواطن الأمريكي من أصل أفريقي، جورج فلويد، إثر توقيفه من قبل عناصر الشرطة في مينيابوليس.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
الله يشفيها .. آمين ..
. راعــي الـددســـن .
طيب نصبر ونشوف وعلى قولتكم ـ من ده بكره بيئرشــين .
M-512
فقيرة مافيه احد يساعدها الناس بروسيا بخلاء جداً مع انهم يعتبرون أثرياء جداً🤷‍♂️😅
M-512
المرأة في الهند مهانه جداً مثل المكسيك ومصر وتركيا وباكستان وإيران وروسيا كل هاذي الدول المرأة لاتعامل برحمة وانسانية ولطالما رأينا ب ام اعيننا قصص تدمي القلب ولكن وش نقول الله يرحمهن وينتصر لهن في يوم القيامة اللهم آمين يارب العالمين في يوم الجمعة هذا😔🙏🏻 ، رحم الله روح كل امرأة وطفل قتل ظلم وقهر.
ابو عمار
طيب الفهود المحليه ما قصرتو

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