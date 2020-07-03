ترامب: نشر الحرس الوطني في مينيابوليس قرار صائب

واشنطن (صدى):
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الخميس، أن قراره استدعاء الحرس الوطني لمواجهة الشغب في مدينة مينيابولس بعد مقتل الشاب جورج فلويد كان صائبا.
وكتب ترامب عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير تويتر: " لو لم أستدع الحرس الوطني في مينيابولس لكانت المدينة اختفت الآن "؛ مضيفًا: "بمجرد نشر الحرس الوطني في مينيابولس توقفت كل الجرائم والنهب والحرق".
وكان الرئيس الأمريكي، قد الحكومة الليبرالية الديمقراطية بأنها "لم تحسن التعامل مع أزمة مينيابولس"؛ فيما اندلعت أعمال شغب واسعة في نهاية مايو بعد مقتل المواطن الأمريكي من أصل أفريقي، جورج فلويد، إثر توقيفه من قبل عناصر الشرطة في مينيابوليس.